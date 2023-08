Sophia Thomalla mit heftiger Medienschelte: "Beweislage gleich null"

Alexander Zverev (26) steht vor dem Ausstellungsstück, zu dem Sophia und er eine kleine Meinungsverschiedenheit hatten. © Screenshot/Instagram/sophiathomalla (Bildmontage)

Stein des Wut-Anstoßes war ein Artikel bei "in Touch", der ihr einen heftigen Urlaubsstreit mit Partner Alexander Zverev (26) andichtete.

Bevor der Tennis-Star Ende August bei den US Open in Flushing Meadows aufschlägt, gönnen sich die beiden noch eine Auszeit in New York City. Auf dem Programm stand unter anderem ein Besuch im MoMA, dem berühmten Museum of Modern Art, und hier kam es zu besagtem Streit um eines der Ausstellungsstücke.

Den stellte das Boulevardblatt nach Ansicht von Thomalla viel zu dramatisch dar. Im Prinzip war sich das Paar nämlich nur nicht über die Wirkung des Kunstobjekts einig.

Während Sophia sehr angetan davon war, konnte Alex das absolut nicht nachvollziehen. Zverev fragte, ob sie eine "Meise" habe und stellte fest: "Da ist ein Strich in der Mitte, das war's". Und das war auch schon der angeblich große Krach der als "Heftiger Zoff in aller Öffentlichkeit" betitelt wurde.