Sorge um Tessa Bergmeier - Ex-Dschungelstar spricht Klartext: "Ich bin ausgelaugt"

Hamburg - In den letzten Wochen war es ruhig um Tessa Bergmeier (36). Fans zeigten sich bereits besorgt. Dass sie sich vor allem auf Social Media nur noch selten zeigte, hat jedoch einen ganz bestimmten Grund.

Tessa Bergmeier (36) gesteht, dass sie ausgelaugt ist und ihr Alltag mit den Kindern fordernd ist. © Bildmontage: Screenshot: Instagram/tessa.bergmeier

"Ich melde mich hier, weil sich immer mal wieder so ein paar besorgte Stimmen äußern, weil ich mich auf Instagram kaum melde", erklärt die 36-Jährige in ihrer Story.

Doch ihre Abstinenz kommt nicht von ungefähr. "Was soll ich noch sagen. Wir wissen alle, wie es ist. Die Lage ist kritisch. Ich bin Mutter, ich bin alleinerziehend. Ich habe Kinder und da ist viel zu tun", erklärt die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin weiter.

Bergmeier ist Mutter zweier Töchter, die 2015 und 2019 geboren wurden: "Auch wenn das Muttersein nicht anerkannt und nicht bezahlt wird und hauptsächlich unsichtbar ist. Ich bin Mama und das macht viel Arbeit."

Die 36-Jährige sei erschöpft: "Auch, wenn man die Arbeit gerne macht und gerne mit den Kindern Zeit verbringt, aber ich bin ziemlich ausgelaugt. Deswegen mache ich wenig Instagram."