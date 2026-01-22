Sorge um Tessa Bergmeier - Ex-Dschungelstar spricht Klartext: "Ich bin ausgelaugt"
Hamburg - In den letzten Wochen war es ruhig um Tessa Bergmeier (36). Fans zeigten sich bereits besorgt. Dass sie sich vor allem auf Social Media nur noch selten zeigte, hat jedoch einen ganz bestimmten Grund.
"Ich melde mich hier, weil sich immer mal wieder so ein paar besorgte Stimmen äußern, weil ich mich auf Instagram kaum melde", erklärt die 36-Jährige in ihrer Story.
Doch ihre Abstinenz kommt nicht von ungefähr. "Was soll ich noch sagen. Wir wissen alle, wie es ist. Die Lage ist kritisch. Ich bin Mutter, ich bin alleinerziehend. Ich habe Kinder und da ist viel zu tun", erklärt die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin weiter.
Bergmeier ist Mutter zweier Töchter, die 2015 und 2019 geboren wurden: "Auch wenn das Muttersein nicht anerkannt und nicht bezahlt wird und hauptsächlich unsichtbar ist. Ich bin Mama und das macht viel Arbeit."
Die 36-Jährige sei erschöpft: "Auch, wenn man die Arbeit gerne macht und gerne mit den Kindern Zeit verbringt, aber ich bin ziemlich ausgelaugt. Deswegen mache ich wenig Instagram."
Tessa Bergmeier: Nächstes TV-Projekt steht bevor
Zudem fehle ihr einfach die Zeit, sich jeden Tag auf Social Media zu zeigen. Schließlich wolle sie ihnen nichts vorspielen und vorgeben, dass alles rund laufe. "Es ist frustrierend und ich bin im Eimer. So sieht es aus", so die Reality-Queen deutlich.
Doch während sich Bergmeier auf Instagram derzeit wenig zeigt, steht - was das Fernsehen betrifft - bereits das nächste Projekt bevor. Im Dezember 2025 wurde bekannt: Die Zweifach-Mama ist Teil des Casts der Reality-Show "The 50."
Ab März 2026 soll die 36-Jährige neben Claudia Obert (64), Max Suhr (27) und Co. also über die Bildschirme flimmern. Gegen eine kleine Pause im Alltag hätte die ehemalige "Dschungelcamp"-Teilnehmerin jedoch nichts einzuwenden.
"Ich brauche Schlaf, ich brauche Urlaub. Also wenn mir jemand Urlaub schenken will: go for it", scherzt Bergmeier abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot: Instagram/tessa.bergmeier