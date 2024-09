Dieter Bohlen stichelt vor neuer Show gegen Stefan Raab: "Würde ich nicht machen!"

Köln - Am Mittwochabend kommt es zum großen Fernduell der Show-Giganten. Während im klassischen TV von RTL die erste Folge der neuen " Deutschland sucht den Superstar "-Staffel mit Pop-Titan Dieter Bohlen (70) ausgestrahlt wird, startet nahezu zeitgleich auf RTL+ die neue Show von Stefan Raab (57). Das verleitete Bohlen natürlich dazu, vorab ein wenig gegen seinen früheren Rivalen zu sticheln.

Stichelt vor dem RTL Show-Mittwoch gegen seinen früheren Rivalen Stefan Raab: DSDS-Juror Dieter Bohlen (70). © Henning Kaiser/dpa

"Also der Unterschied zwischen uns beiden ist ja, dass ich mir nicht auf die Rübe hauen würde, um bei RTL eine Sendung zu kriegen", frotzelt der Modern-Talking-Sänger gegenüber BILD über den am Samstag stattgefundenen Boxkampf zwischen Raab und Regina Halmich (47).

Tatsächlich freut sich Bohlen aber sogar darüber, dass Raab nun wie er bei RTL ist: "Ich habe ihm RTL immer wärmstens empfohlen. Deshalb freut es mich, dass er jetzt – wie ich – seinen Sender gefunden hat."

Sind die Zeiten ewiger Konkurrenz damit also vorbei? In der Vergangenheit hatten Raab und Bohlen immer wieder mit kleinen, aber unterhaltsamen Sticheleien für Aufsehen gesorgt.

So machte sich Raab beispielsweise in seiner damaligen Sendung "TV total" mit einem Schrein über Bohlen lustig. Auch ein freches "Raabigramm", also ein Schmählied mit Ukulele für den DSDS-Juror, hatte er vorgetragen.

Bohlen selbst hatte die Beziehung der beiden Show-Giganten mal als "Achterbahnfahrt" bezeichnet.