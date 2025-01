Jetzt kommt es zum Showdown! Stefan Raab kehrt schon bald ins Free-TV zurück

Das hat der Moderator von "Du gewinnst hier nicht die Million" am Dienstag selbst in einem Video auf seinem offiziellen Instagram -Kanal verkündet.

Schon im Frühjahr wird beim Kölner Sender eine neue Ausgabe der Spielshow "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" ausgestrahlt werden. © Uncredited/RTL+/dpa

Dieses Duell will Raab dabei auch mithilfe von hochkarätigen Gästen für sich entscheiden. So wird etwa bereits in der ersten Ausgabe am 12. Februar Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck (55) in der Show zu sehen sein, um kurz vor der Bundestagswahl über die aktuelle politische Lage zu sprechen. Außerdem wird Moderatorin Barbara Schöneberger (50) einen Auftritt haben.

Das Free-TV-Comeback kommt indes noch aus einem anderen Grund nicht wirklich überraschend: Schon von Anfang an hatte der Kölner Sender stets betont, dass Raab "erstmal nur auf RTL+ zu sehen sein wird, das aber nicht für immer so bleiben muss".

Zumal die Premiere von "Du gewinnst hier nicht die Million" intensive Wochen rund um den 58-Jährigen beim Kölner Sender einläuten wird: am 14. Februar, 15. Februar und 22. Februar werden die drei Vorrunden zum ESC ausgestrahlt, der in diesem Jahr unter dem Titel "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" vom 58-Jährigen geplant und produziert wird. Das Finale folgt dann am 1. März.

Daneben soll bereits im Frühjahr eine neue Ausgabe der Spielshow "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" gezeigt werden.