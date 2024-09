Nach Sensations-Comeback: Stefan Raab startet mit neuer Show!

Düsseldorf - Stefan Raab (57) legt wieder los! Am heutigen Mittwochabend geht auf RTL+ seine neue Show "Du gewinnst hier nicht die Million" (20.10 Uhr) an den Start.

Das Ganze erinnert an eine Mischung aus "TV total" und "Schlag den Raab", zwei seiner alten Formate aus früheren Fernseh-Tagen.

Darin sei alles zu sehen, was er beherrsche. Unter anderem werde er auch das Geschehen der Woche "sezieren". Jede Woche werde es eine Million Euro zu gewinnen geben.

Der Entertainer, der fast zehn Jahre von der Bildfläche verschwunden war, hatte das Format am vergangenen Samstag überraschend und kurzfristig angekündigt. Die Pilotsendung wurde vor der Ausstrahlung aufgezeichnet.

Raab - inzwischen 57 Jahre alt - überraschte am Samstag viele Fans mit seinem neuen Look: gut in Form mit Muskeln und Sixpack, aber inzwischen weißhaarig.