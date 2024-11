Sensations-Rückkehr von Lena beim ESC? Jetzt klärt Raab auf!

Stefan Raab (58) und Lena Meyer-Landrut (33) holten 2010 den "Eurovision Song Contest" nach Deutschland. (Archivfoto) © Peter Steffen dpa/lni

Spannend dabei: Der TV-Großmeister pflegt weiterhin einen sehr guten Kontakt zu seinem Schützling, der 2010 letztmals den ESC für Deutschland gewonnen hat.

Ist es daher denkbar, dass die 33-Jährige bei den Vorentscheidungen an der Seite von Raab in der Jury sitzen wird?

"Ich habe mit Lena noch nicht darüber gesprochen. Aber tatsächlich bin ich in Kontakt mit ihr", erklärt der 58-Jährige auf Nachfrage von BILD.

Demnach habe die Sängerin Stefan kurz vor seinem großen TV-Comeback Glück gewünscht für den Boxkampf gegen Regina Halmich (47).

2010 setzte sich die damals 19-Jährige bei "Unser Star für Oslo" durch und durfte damals in der norwegischen Hauptstadt für Deutschland antreten.

Sensationell sicherte sie sich dann auch den begehrten Preis beim Musikwettbewerb und ließ sich anschließend von Tausenden Fans in ihrer Heimatstadt Hannover feiern. 2011 trat sie dann sogar nochmals an, um ihren Titel zu verteidigen, belegte in Düsseldorf aber "nur" den zehnten Rang.