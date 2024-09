Aufregung bei Raab-Boxkampf: Security suchte minutenlang nach Oli Pocher!

Um 21.47 Uhr brach dann plötzlich Chaos aus. Pocher teilte in seiner Instagram-Story ein eindeutiges Foto aus der Halle. "Na, wo bin ich …", lautete die Bildunterschrift, gefolgt von einem lachenden Smiley. Sofort brodelte die Gerüchteküche.

Obwohl er von der ehemaligen Box-Weltmeisterin aus Karlsruhe zum dritten Mal nach 2001 und 2007 erneut "Pa aufs Maul" bekam, feierte Raab am Samstagabend nach fast zehn Jahren TV-Abstinenz eine eindrucksvolle Rückkehr auf die große Bühne.

Raab kehrte nach knapp zehn Jahren TV-Abstinenz am Samstagabend auf die große Showbühne zurück. © Willi Weber/RTL/dpa

Hatte sich der fünffache Familienvater der deutlichen Ausladung tatsächlich widersetzt und sich womöglich verkleidet unter die Zuschauer gemischt? Nach Informationen der Boulevard-Zeitung soll die Security auf solche Eventualitäten sogar vorbereitet gewesen sein.

Für Wirbel sorgte Pochers Netz-Beitrag trotzdem, denn ab diesem Zeitpunkt sollen die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Zuschauer im Innenraum, die dem Kampf entgegenfieberten, ganz besonders im Auge behalten haben.

Lange hielt die Unruhe aber nicht an, was wiederum dem Podcaster zu verdanken war. Ein zweiter Post auf seinem Kanal zeigte Oli wenige Minuten später dabei, wie er in seiner Kölner Villa friedlich mit seinen Kindern kuschelte.

Raab und die Hallen-Security konnten also aufatmen. Kurz darauf kam der 57-Jährige dann auch schon messiasähnlich die ellenlange Show-Treppe hinuntermarschiert, um sich von Halmich zunächst eine Rippe brechen zu lassen und dann nach sechs Runden sein TV-Comeback zu verkünden.