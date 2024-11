Treffen der Show-Legenden: Thomas Gottschalk tritt bei Stefan Raab auf!

Köln - Nanu, was hat denn "Wetten, dass..?"-Legende Thomas Gottschalk (74) zu Stefan Raabs (58) Show "Du gewinnst hier nicht die Million" verschlagen? Wie RTL bekannt gab, wird der Moderator eine besondere Rolle in der neuesten Ausgabe der Sendung übernehmen.

Thomas Gottschalk (74) wird bei "Du gewinnst hier nicht die Million" einen Gastauftritt als Spielleiter einlegen. (Archivbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Denn Gottschalk wird, so der Kölner Privatsender, Spielleiter der neuen Folge, die bereits am Mittwochabend ausgestrahlt werden soll.

Bei "Du gewinnst hier nicht die Million" wechseln sich die Quiz- und Spielemaster, die dem ausgewählten Kandidaten und Raab die Fragen stellen und Regeln erklären, regelmäßig ab. Bislang hatten schon Raabs Kompagnon Elton (53), Promi-Expertin Frauke Ludowig (60) und auch Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen (41) diese Rolle inne.

Nun ist mit Thomas Gottschalk also ein ausgewiesener Spiele-Experte an der Reihe. Kein Wunder: Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Vorstellung von mal sportlichen, mal klugen Wetten kennt sich der 74-Jährige schließlich in dieser Aufgabe aus.

Besondere Brisanz dürfte der Auftritt von Gottschalk aber vor allem wegen seiner Polarisierung in den letzten Wochen haben. Denn seit der gebürtige Bamberger mit seinem neuen Buch "Ungefiltert" auf großer Deutschland-Tour ist, löst der ehemalige "Wetten, dass..?"-Moderator auch immer wieder Kontroversen aus.

Zuletzt sorgte er dabei mit Aussagen wie "Ich habe früher im TV Frauen rein dienstlich angefasst" und dass er seinen Sohn auch geschlagen habe für einen öffentlichen Aufschrei. Viele beurteilten seine Auftritte als bewusste Provokation, sich dem aktuellen Zeitgeist zu verschließen. Kritik daran ließ Gottschalk zuletzt immer wieder vehement an sich abprallen.