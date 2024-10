Steffen Henssler von Gericht verurteilt: TV-Koch muss seinen Lappen abgeben

Es ist nicht das erste Mal, dass der Entertainer seinen Lappen abgeben muss. Erst im vergangenen Jahr war er zu einem Monat Fahrverbot verdonnert worden. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

Es ist nicht das erste Mal, dass der "Grill den Henssler"-Protagonist mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Erst im Februar 2023 musste er seinen Lappen abgeben, nachdem er auf der Autobahn gedrängelt haben soll.

Der TV-Koch hatte geleugnet, selbst gefahren zu sein, wurde dummerweise jedoch von einer versteckten Kamera gefilmt. Die Richterin erhöhte die Strafe daraufhin von 130 Euro auf 230 Euro Bußgeld plus einen Monat Fahrverbot.

In dem Magenta-TV-Format "More Than Talking" mit Verona Pooth (56) hatte Henssler im vergangenen Jahr eigentlich erklärt, deutlich ruhiger im Straßenverkehr werden zu wollen. Das hat offenbar nicht so wirklich funktioniert ...