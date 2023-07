TV-Koch Steffen Henssler mit Waffe am Kopf aus seinem Auto gezerrt!

So kennt man TV-Koch Steffen Henssler (50) heutzutage. Vor seiner Fernsehkarriere war der Entertainer allerdings als Verkehrsrowdy unterwegs. © Henning Kaiser/dpa

So berichtete der 50-Jährige in dem Magenta-TV-Format "More than Talking" mit Verona Pooth (55) von einer ziemlich unschönen Begegnung mit der Polizei - die für ihn in Handschellen auf einer Wache endete.

"Zum Glück" sei das Ganze schon viele Jahre her und weit vor seiner Karriere in der Öffentlichkeit passiert, erzählte Henssler. Damals habe er seinen Bruder nach einem langen Arbeitstag, es sei bereits 2 Uhr nachts gewesen, nach Hause gefahren.

"Es war nichts los und da bin ich mal ein bisschen schneller gefahren", führte der Wahl-Hamburger aus. "Wie schnell?", wollte Pooth wissen. "Ich sag mal so: hoher dreistelliger Bereich", gab der TV-Koch kleinlaut zu.

Es habe dementsprechend nicht lang gedauert, bis er plötzlich von zwei Autos eingekesselt worden sei - die Insassen: Zivilpolizisten! "Es war Sommer, wir hatten die Fenster auf und auf einmal habe ich eine Knarre am Kopf, hat mein Bruder eine Knarre am Kopf!", verdeutlichte er.

Hintergrund: Die Beamten seien davon ausgegangen, dass die beiden Hensslers das Auto gestohlen hätten und gerade auf der Flucht seien. "Die Türen gingen auf, du wurdest auf den Boden gerissen. Also wie im Film", unterstrich der Koch.