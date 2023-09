Blick hinter "Love Island"- Kulissen: Sylvie Meis erntet erneut Kritik!

Der letzte Schliff: Sylvie Meis (45) übt in der Maske den Text. © Instagram, sylviemeis

Der Grund ist ein "Behind the Scenes"- Video, in dem zu sehen ist, wie sich Sylvie auf eine Livesendung der beliebten Datingshow vorbereitet.

Der kurze Clip auf Instagram zeigt die 45-Jährige unter anderem beim Üben ihrer Moderation. "Wenn ich eine Liveshow moderiere, habe ich ein Prinzip: Mein Opening muss sitzen", erklärt Sylvie und lacht. Danach sei ihre Moderation frei.

Trotz einer gewissen Spannung vor jeder Show überwiege die Freude, denn die Blondine weiß: "Nicht viele Leute dürfen Liveshows moderieren und ich habe während meiner Karriere immer die Ehre immer gehabt, sogar damals in Holland und jetzt in Deutschland, das ist großartig."

Bis die Hamburgerin im perfekten Look vor die Islander treten kann, dauert es allerdings seine Zeit. Rund 2,5 Stunden benötige sie für ihr auffälliges Make-up und die glamouröse Mähne. "Dann gibt es nochmal einen Glow für den Körper, es ist ein Prozess", macht sie deutlich.

Die Follower sind von so viel Perfektionismus allerdings überhaupt nicht angetan. Es hagelt fiese Kommentare.