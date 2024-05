Endlich 18! So süß gratuliert Sylvie Meis ihrem Damian

"Aber was mich noch mehr stolz macht, ist die freundliche und liebevolle Person, die du geworden bist", wandte sich die 46-Jährige erneut direkt an ihren Sohn. "Dein Herz ist voller Mitgefühl und Empathie und du bereitest allen um dich herum Freude."

Seit vergangenem Sommer kickt Damian in den Nachwuchs des niederländischen Spitzenklubs Ajax Amsterdam und wandelt damit auf den Fußspuren seines Vaters Rafael. Das Engagement, aber auch das Arbeiten an der Verwirklichung seines Traumes, eines Tages Fußball-Profi zu werden, sei für Sylvie inspirierend.

Obwohl Damian nun offiziell erwachsen sei, biete sie ihm weiterhin in jeder Lebenslage ihre Hilfe an. Dennoch werde er "immer mein kleiner Junge sein, egal was passiert", so Sylvie weiter, die ihren Beitrag mit dem folgenden, rührenden Satz beendete: "Ich liebe dich mehr, als Worte ausdrücken können."

Doch nicht nur seine Mutter gratulierte Damian zum Geburtstag, sondern auch seine Freundin Romy, eine Bloggerin. "Alles Gute zum Geburtstag an meinen liebsten Freund. Du bedeutest mir alles. Schon 18 Jahre alt. Hoffentlich noch viele schöne gemeinsame Jahre. Ich liebe dich", schrieb sie ebenfalls in einem Instagram-Beitrag auf ihrem Profil.

Und bei diesen beiden Glückwünschen für Damian dürfte es an diesem Tag nicht bleiben.