Im Zebra-Look: Sylvie Meis begeistert mit sexy Bikini-Selfie!

Sylvie Meis (45) posiert im heißen Zebra-Fummel. © Screenshot/Instagram, Sylviemeis

Gemeinsam mit ihrer Freundin und Beauty-Ärztin Emi Arpa verbringt die Moderatorin eine Auszeit auf Mallorca. Dort residieren die beiden Frauen im Luxus-Hotel Castillo Hotel Son Vida.



Am meisten hat es der 45-Jährigen wohl der Pool-Bereich angetan. Da hat es sich Sylvie auf einer Liege gemütlich gemacht - und knipste ein heißes Selfie für ihre rund 1,4 Millionen Follower!

Auf Instagram teilte sie einen Schnappschuss, auf dem sie in einem sexy Zebra-Bikini posiert. Das Foto ist so aufgenommen, dass nur die wichtigsten Körperstellen bedeckt werden - ihre heißen Kurven kommen dabei umso mehr zur Geltung!

Auf ein Sonnenbad verzichtet die Beauty jedoch bewusst. "In the shade" (auf Deutsch: "Im Schatten"), lässt sie ihre Fans wissen und setzt die Hashtags #mallorca und #selfie dahinter.

Die Follower sind mehr als begeistert! "Wow, du siehst echt hammer aus", "sexy" oder "sehr hübsch", heißt es in den zahlreichen Kommentaren. Ein Nutzer schwärmt: "Ein Engel im Paradies." Moderatorin Jennifer Knäble (43) scherzt: "In the shade and mega in shape." Dazu hagelt es mehr als 15.000 Likes.