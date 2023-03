Sylvie Meis posiert im sexy Leo-Look und erntet Kritik: "Du tust mir leid"

Sylvie Meis (44) setzt sich am Beach gekonnt in Szene. © Fotomontage: Screenshot/Instagram, Sylviemeis

Am Sonntag haben die schöne Niederländerin und der Künstler völlig überraschend das Ende ihrer Beziehung bekannt gegeben.

"Wir blicken auf sehr schöne Zeiten zurück, müssen aber anerkennen, dass unsere Lebenssituationen für eine gemeinsame Zukunft zu verschieden sind", hieß es in dem Statement des Ex-Paares gegenüber der Bild-Zeitung.

Doch anstatt in Deutschland Trübsal zu blasen, ging es für die Moderatorin direkt in den Urlaub. In Mexiko lässt sie sich nicht nur die Sonne auf den Traumbody scheinen, sondern schmeißt sich auch in ein heißes Outfit nach dem anderen.

Während Sylvie kürzlich noch im schwarzen Cut-Out-Kleid alle Blicke auf sich zog, hat sie nun in Sachen Sexyness nochmal einen drauf gesetzt.

Mit ihren rund 1,4 Millionen Followern auf Instagram teilte sie mehrere Schnappschüsse, auf denen sie an einem weißen Traumstrand posiert. Sie trägt einen Leo-Badeanzug, eine große schwarze Sonnenbrille und rekelt sich gekonnt an einer Palme. "Sonnenschein und Palmen" schreibt sie gut gelaunt dazu.

Der Anblick raubt den Followern den Atem! In den Kommentaren hagelt es Flammen-Emojis und Komplimente. "Wow", "gefährlich heiß" oder "Männertraum", heißt es da.