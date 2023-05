Sylvie Meis nach Ehe-Aus: Turtelt sie jetzt mit diesem Hottie?

Dass die beiden ein schönes Paar abgeben würden - da sind sich die Follower einig. "Hotties", "daaaaamn" oder "ihr beiden hübschen", heißt es in den Kommentaren. (Anm. d. Red.: Rechtschreibung übernommen)

Mit ihren rund 1,4 Millionen auf Instagram teilte sie nun einen Schnappschuss, auf dem sie neben einem hübschen Blondschopf zu sehen ist. Die 45-Jährige hat ihre Hand auf seiner Schulter abgelegt, während sie verführerisch in die Kamera schaut. Beide wirken ziemlich vertraut. Handelt es sich etwa um ihr Date?

Doch von Trennungsschmerz ist der schönen Niederländerin nichts anzumerken! Sie widmet sich überwiegend ihrer Karriere, lässt aber auch keine Gelegenheit aus, sich mit dem ein oder anderen Hottie an ihrer Seite zu zeigen - so wie jetzt!

Ende Februar gaben die Moderatorin und der Künstler Niclas Castello (45) völlig überraschend ihr Ehe-Aus bekannt. "Schweren Herzens teilen wir mit, dass wir gemeinsam entschieden haben, uns zu trennen", wurden sie in der Bild zitiert.

Kein Paar: Die Moderatorin und der Make-up-Artist sind lediglich befreundet. © Fotomontage: Screenshots/Instagram, Sylvie Meis

Auch der Unbekannte teilte in seiner Instagram-Story ein Bild, auf dem er Arm in Arm mit der Blondine in einer Bar zu sehen ist. Die beiden strahlen um die Wette. "Liebe Dich", textete er dazu. Knistert es bei den beiden etwa?

Die Männerwelt kann aufatmen! Denn bei Sylvies Begleiter handelt es sich lediglich um ihren Make-up-Artist Florian Ferino. Der Berliner kümmert sich vor allem um das makellose Aussehen des Models, aber auch privat sind die beiden offensichtlich auf einer Wellenlänge.

Dass Sylvie viele hübsche Männer in ihrem Freundeskreis hat, ist bekannt. Erst kürzlich machte sie Modedesigner André Borchers (36) im Mexiko-Urlaub eine Liebeserklärung - natürlich auch rein platonisch.