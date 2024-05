Sie ist die Königin des Jahrhunderts: So bedankt sich Sylvie Meis für die Auszeichnung

Sylvie Meis (46) ist nach langer Zeit wieder in der aktuellen FHM-Ausgabe zu sehen. © Ariana Ruiz/PI via ZUMA Press Wire/dpa

Das Männermagazin "FHM" zeichnete am gestrigen Donnerstag die niederländische Moderatorin mit dem Titel "Queen of the Century" aus. Sie werde immer nur noch schöner, heißt es auf der Website.

Die Wahldeutsche bedankte sich auf Instagram für die Auszeichnung, es sei für sie eine großartige Ehre, Königin des Jahrhunderts zu sein.

"FHM" habe einen großen Beitrag zu ihrer Karriere geleistet, schrieb die Moderatorin weiter.

Schon vor mehr als 20 Jahren stand Sylvie im Jahr 2002 vor der Kamera für das Männermagazin. Umso stolzer ist sie, dass sie nach langer Zeit wieder in der aktuellen Ausgabe zu sehen sein wird.