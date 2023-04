Sylvie Meis' Herz wurde erobert! "Es war Liebe auf den ersten Blick"

"Es geht nichts über einen ausgiebigen Alsterspaziergang. Hier komme ich zur Ruhe, bewege mich an der frischen Luft. Meine Lieblingsroute ist von Eppendorf, über Winterhude am Cliff vorbei. Herrlich!", bekräftigte sie.

Auch die Innenstadt mit ihrer "tollen Auswahl an kleinen Boutiquen" habe es ihr angetan, verdeutlichte Sylvie. Zudem liebe sie es, am Wasser entlangzulaufen, unterstrich die " Let's Dance "-Zweitplatzierte von 2010.

Doch auch kulinarisch habe Hamburg ihr Herz erobert. So schwärme sie für das "Nikkei Nine" im Hotel "Vier Jahreszeiten", das "Il Cantuccio" in Eppendorf sowie den "Caesar Salat" in der "Marsbar".

Abgesehen von der Hansestadt fühle sie sich im Norden generell einfach heimisch. Insbesondere an der Ostsee, genauer gesagt in ihrem Lieblingsressort in Wangels (Kreis Ostholstein), verbringe sie sehr gern Zeit.

"Es zieht mich regelmäßig ins 'Weissenhaus'. Hier entspanne ich, lasse mich massieren und den Tag einfach Tag sein!" - ihre Heimat ist und bleibt aber die Stadt an der Elbe.