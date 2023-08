Sylvie Meis im Familienurlaub: Private Bilder mit ihren Liebsten

Sylvie Meis (45) mit Bruder Daniel Meis (l., 46) und Sohn Damian (17). © Fotomontage: Instagram/sylviemeis

Erst vergangenen Monat machten die beiden einen gemeinsamen Mutter-Sohn-Urlaub auf Ibiza, während Ex-Mann Niclas Castello (45) sich mit einer Unbekannten durch St. Tropez turtelte.

Nun hat die 45-Jährige erneut ein bisschen "Family Time" genossen. Wie sie ihren rund 1,4 Millionen Followern auf Instagram mitteilte, hat sie ein Familienwochenende mit ihrem Bruder Daniel Meis (46) und Damian in Holland verbracht.

Sie teilte gleich mehrere Schnappschüsse von der Familien-Auszeit in Amsterdam und Hoogstraten. Auf einem der Bilder ist zu sehen, wie das Trio nebeneinander auf einer Couch sitzt und in die Kamera lächelt. Ein anderes Foto zeigt Sylvie und Damian, die Arm in Arm vor einem Haus stehen und fröhlich lachen. Der Teenager überragt seine Mutter dabei deutlich.

Die Follower freuen sich mit der Niederländerin. "So schön Euch so zu sehen" oder "Familie ist das wichtigste im Leben", heißt es in den zahlreichen Kommentaren. Einer Followerin fällt noch etwas anderes auf: "Wie ähnlich sich auch Daniel und Damian sehen - da sieht man die Meis‘ schen hübschen Gene", merkt sie an.

Auch TV-Moderatorin Nazan Eckes (47) lässt ihrer Kollegin ein rotes Herzchen da.