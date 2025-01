Sylvie Meis platzt vor Stolz: Sohn Damián ergattert Profi-Vertrag

Hamburg/Amsterdam - Während die Moderatorin Sylvie Meis (46) auf den Malediven urlaubt, ist ihr Sohn in den Niederlanden gerade einen weiteren großen Schritt seiner beruflichen Zukunft gegangen.

Die Moderatorin Sylvie Meis (46) gratulierte ihrem Sohn Damián (18) per Video-Call. © Screenshot/Instagram/sylviemeis (Bildmontage)

Per Video-Call war Sylvie zumindest virtuell bei dem großen Moment dabei: Damián van der Vaart (18) unterzeichnete am Dienstag einen weiteren Vertrag mit Ajax Amsterdam und tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters und Ex-Fußball-Profis Rafael van der Vaart (41).

Wie der niederländische Rekordmeister mitteilte, soll sich Damián bis 2029 in der U23 von Ajax etablieren.

Bereits 2023 war der heute 18-Jährige vom dänischen Club Esbjerg fB in das Heimatland seiner Eltern gewechselt, wo er seitdem für die U18 und die U19 gespielt hatte.

Als Profi hatte Rafael van der Vaart mehr als 100 Länderspiele für die Niederlande absolviert und spielte neben Ajax auch für Real Madrid, Tottenham Hotspur und den Hamburger SV. Er begleitete seinen Sohn zur Vertragsunterzeichnung.

Sylvie Meis schickte dagegen weitere Grüße via Social Media. In einem Instagram-Post schrieb sie: "Mein süßer Dami!!! Mein Herz platzt vor Stolz und Freude!"