Auf Papas Spuren! Sohn von Sylvie Meis und Rafael van der Vaart wechselt zu Traditions-Klub

Daten, die sein Sohn gern erreichen würde, aber erst noch ganz am Anfang seiner womöglich steilen Karriere steht. Bislang kickte Damián seit 2020 in der Nachwuchsakademie des dänischen Vereins Esbjerg fB, wo der Papa zuletzt als Co-Trainer der ersten Mannschaft fungierte.

Vorgesehen ist der Youngster aber erst einmal in der U18, nicht bei den Profis. Dennoch wandelt er nun auf den Spuren seines berühmten Vaters Rafael, der zwischen 2000 und 2005 156 Spiele für Ajax in der "Eredivisie", der Champions League und dem UEFA-Pokal absolvierte, dabei 61 Tore schoss und 28 Vorlagen gab.

Wie der Champions-League-Teilnehmer am Mittwochabend bekannt gab, unterschrieb der Mittelfeldspieler einen Jahresvertrag bis Ende Juni 2024.

Damian und Rafael beim Abschiedsspiel des Vaters in Hamburg 2019. © IMAGO / MIS

Dort lebte Damián bei Vater Rafael und seiner neuen Freundin, der niederländischen Handball-Spielerin Estavana Polman (31).

Die beiden sind seit 2016 liiert und seit sechs Jahren Eltern einer kleinen Tochter. Jesslynn Estavana van der Vaart kam am 23. Juni 2017 zur Welt.

Für Sylvie Meis war es hart, als Damián 2020 ihr gemeinsames Zuhause in Hamburg verließ und zu den beiden zog. Sie sei damals geschockt gewesen und habe erst einmal "Nein" gesagt, später aber eingelenkt.

Nun startet Damián erstmals den Versuch, komplett auf eigenen Beinen zu stehen, denn weder Mutter Sylvie noch Papa Rafael werden ihn bei seinem Abenteuer in Amsterdam begleiten.

Zuletzt lebten Estavana, Jesslynn und Rafael aber bereits in Bukarest. Dort waren sie hingezogen, weil Estavana seit November 2022 bei Rapid spielt. Zuletzt zog sie sich aber erneut eine schwere Knieverletzung zu und musste am Meniskus operiert werden. Damián blieb allerdings noch in Esbjerg und wechselt nun nach Amsterdam.