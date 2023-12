Sylvie Meis schwärmt von neuer Beziehung: "Fühle mich besser denn je"

Sylvie Meis (45) zeigte sich ihren Fans bereits an der Seite ihres neuen Freundes Wim Beelen (47). © Screenshot/Instagram/sylviemeis (Bildmontage)

In dem Barbara-Schöneberger-Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" sprach sie jetzt ganz offen über ihr neues Leben an der Seite von Wim Beelen (47).

"Ich erfahre jetzt, als Holländerin, wie es ist, ein Privatleben in den Niederlanden zu haben, mit dem Kind dort, mit dem Partner dort", sagte Sylvie in der aktuellen Podcast-Folge.

Sie fühle sich so, als sei sie endlich nach Hause gekommen. "Und ich glaube, da liegt auch der große Unterschied, wenn man vorher Beziehungen hatte, wo es nicht um jemanden aus den Niederlanden ging."

Eine Anspielung auf ihren Ex Niclas Castello? Mit ihm hatte Sylvie Meis eine regelrechte Jetset-Ehe geführt. Schon einmal hatte die Moderatorin anklingen lassen, dass das ein Grund für ihre Trennung gewesen sein könnte. Nun scheint sie das noch einmal zu bestätigen: "Und dann ist es natürlich schwieriger. Denn plötzlich ist man in so vielen verschiedenen Ländern unterwegs und da kann man ein Gefühl von Verlorenheit haben." Ein Gefühl, dass sie aktuell überhaupt nicht mehr kenne.

Dazu sei sie sich inzwischen sicher, ein "totaler Beziehungsmensch" zu sein - auch wenn sie früher immer das Gegenteil behauptet habe.

"Als Selbstschutz sagt man manchmal so was. Aber heutzutage würde ich das nie wieder behaupten. Weil ich jetzt etwas anderes erlebe", so die 45-Jährige. Doch in ihrer aktuellen Beziehung fühle sie sich besser als jemals zuvor.