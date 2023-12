Er lässt nichts anbrennen! Meis-Ex Niclas Castello knutscht am Strand von Miami

Niclas Castello (45): Jetzt hat er sich ein Model geangelt. © Matthias Rietschel/dpa

Im Februar hatten die Moderatorin und der Künstler ihr Liebes-Aus bekannt gegeben - nach rund zweieinhalb Jahren Ehe.

Große Trauer scheint der 45-Jährige allerdings nicht zu verspüren - im Gegenteil! Er genießt sein neu gewonnenes Single-Leben in vollen Zügen. Im vergangenen Sommer wurde Castello bereits dabei beobachtet, wie er jeden Tag mit einer anderen Schönheit in den Fluten von St. Tropez planschte.

Nun hat er noch einmal nachgelegt! Auf Bildern, die der Bild-Zeitung vorliegen, knutscht der Noch-Ehemann von Sylvie Meis seine hübsche Begleiterin am Strand von Miami-Beach. Doch das ist noch nicht alles! Die beiden tauschen verliebte Blicke aus und laufen Hand im Hand (so wie einst Castello und Meis) am Strand entlang.

Die Beauty trägt ihre langen dunklen Haare nach hinten zu einem Zopf gebunden und macht im cremefarbenen Bikini eine gute Figur. Laut Bild-Informationen heißt sie Jacky und ist ein Model aus Berlin. Scheint, als würde sich der 45-Jährige bei ihr bestens aufgehoben fühlen.

Es bleibt also spannend, ob wir die beiden von nun an öfter zusammen zu sehen bekommen.