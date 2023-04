Sylvie Meis setzt Statement nach Ehe-Aus: "Vom Sport trenne ich mich nie"

Wie sie auf Instagram verkündete, besteht die Kollektion aus elf Teilen, die nicht nur ein modischer Hingucker, sondern auch für alle Körpertypen geeignet sind. "Ich bin so stolz darauf, meine Vision zum Leben erweckt zu haben", schwärmte die 45-Jährige.

Ihre Vorliebe für stylische Fitness-Mode hat Sylvie nun in die Tat umgesetzt: Sie hat ihre eigene Sportkollektion für "Aldi" auf den Markt gebracht!

Dass Sport zu den größten Hobbys der Moderatorin gehört, wissen die Fans bereits. Regelmäßig lässt sie ihre 1,4 Millionen Follower auf Instagram an ihrem Fitness-Lifestyle teilhaben und teilt heiße Bilder aus dem Gym .

Sylvies Traumkörper kommt jedoch nicht von ungefähr! 50-60 Minuten schwitzt sie täglich in ihrem hauseigenen Gym, wie sie am Rande des Launch-Events in Eppendorf verriet.

Bei ihrem Workout setzt die Niederländerin auf Abwechslung: "Ich liebe es, Laufen zu gehen, von Walking bis Sprints. Ich mache viele Push-ups, Bauchmuskeltraining, liebe aber auch Tennis, Pilates und Yoga. Auch Boxen find' ich super, um sich mal richtig auszupowern. Ich rudere sogar mal auf der Alster", erklärte sie der Bild-Zeitung.

Wie wichtig ihr Sport ist, machte sie auch deutlich: "Nicht die Männer sind es – Sport ist der konstante Faktor in meinen Leben! Vom Sport trenne ich mich nie", betonte Sylvie und spielte auf das kürzlich bekannt gegebene Ehe-Aus mit Niclas Castello (44) an.