Sylvie Meis verrät: Darum ging sie immer auf High Heels zur Chemotherapie

Hamburg - Plötzlich war nichts mehr, wie es war: Vor mittlerweile 16 Jahren wurde bei Sylvie Meis (47) Brustkrebs diagnostiziert. Doch die gebürtige Niederländerin kämpfte sich zurück ins Leben.

Sylvie Meis (47) hat in einem Podcast über ihre Brustkrebs-Diagnose vor sechzehn Jahren und die anschließende Chemotherapie gesprochen. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Nachdem sie den Knoten in ihrer rechten Brust selbst entdeckt hatte, legte sie sich unters Messer und ließ sich den bösartigen Tumor entfernen. Doch es folgte die nächste Hiobsbotschaft: Metastasen in ihrer Achsel.

Die 47-Jährige musste sich einer mehrmonatigen Chemotherapie unterziehen - und hatte dabei ihren ganz eigenen Ansatz, wie sie in der neuesten Folge des "feinstoff"-Podcasts mit Modedesigner Guido Maria Kretschmer (60) verriet.

"Ich hatte so ein Ding mit High Heels. Ich bin immer aus Prinzip auf High Heels zur Chemotherapie gegangen. Ich habe mich immer komplett zurechtgemacht, große Sonnenbrille auf und mit Perücke natürlich", erklärte die Moderatorin schmunzelnd.

Das Ganze sei ihr Weg gewesen, mit der Krankheit umzugehen. Gleichzeitig habe sie nicht gewollt, dass die Therapie ihr ganzes Leben bestimme. "Ich habe immer gedacht: 'Ich werde die bestangezogene Frau bei der Chemotherapie sein'", witzelte Sylvie.