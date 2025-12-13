Sylvie Meis verrät: Darum ging sie immer auf High Heels zur Chemotherapie
Hamburg - Plötzlich war nichts mehr, wie es war: Vor mittlerweile 16 Jahren wurde bei Sylvie Meis (47) Brustkrebs diagnostiziert. Doch die gebürtige Niederländerin kämpfte sich zurück ins Leben.
Nachdem sie den Knoten in ihrer rechten Brust selbst entdeckt hatte, legte sie sich unters Messer und ließ sich den bösartigen Tumor entfernen. Doch es folgte die nächste Hiobsbotschaft: Metastasen in ihrer Achsel.
Die 47-Jährige musste sich einer mehrmonatigen Chemotherapie unterziehen - und hatte dabei ihren ganz eigenen Ansatz, wie sie in der neuesten Folge des "feinstoff"-Podcasts mit Modedesigner Guido Maria Kretschmer (60) verriet.
"Ich hatte so ein Ding mit High Heels. Ich bin immer aus Prinzip auf High Heels zur Chemotherapie gegangen. Ich habe mich immer komplett zurechtgemacht, große Sonnenbrille auf und mit Perücke natürlich", erklärte die Moderatorin schmunzelnd.
Das Ganze sei ihr Weg gewesen, mit der Krankheit umzugehen. Gleichzeitig habe sie nicht gewollt, dass die Therapie ihr ganzes Leben bestimme. "Ich habe immer gedacht: 'Ich werde die bestangezogene Frau bei der Chemotherapie sein'", witzelte Sylvie.
Sylvie Meis war im "feinstoff"-Podcast von Guido Maria Kretschmer zu Gast
Guido Maria Kretschmer über Krebs: "Du bleibst nicht der gleiche Mensch"
Darüber hinaus sprach die Wahl-Hamburgerin darüber, dass sie durch die Krankheit gelernt habe, das Leben auf eine ganz andere Art und Weise wertzuschätzen und ihren Alltag ganz bewusst zu erleben.
Gastgeber Guido merkte an, dass erst einmal nichts Gutes daran sei, wenn man krank werde, man seine Krankheit im weiteren Verlauf aber durchaus auch als eine Art Chance sehen könne.
"Irgendwie wäre es ja völlig sinnlos, wenn man nichts daraus lernen würde. Du bleibst ja nicht der gleiche Mensch", verdeutlichte der "Shopping Queen"-Juror. Sylvie konnte da nur nickend zustimmen.
Die 47-Jährige gilt seit Jahren als geheilt, trotzdem gebe es laut ihrer Aussage keinen einzigen Tag, an dem sie nicht an die damalige Diagnose denke.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa