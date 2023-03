Sylvie Meis wehrt sich nach Volkspark-Stadion-Shitstorm: "WTF"

Hamburg - Sylvie Meis (44) posiert gern in aufregenden Kleidern und knappen Bikinis für ihre Follower auf Instagram. Normalerweise mit großem Erfolg und vielen Komplimenten - bis jetzt ...

In diesem Outfit war Sylvie Meis (44) draußen, um sich das Spiel anzuschauen. © Screenshot/Instagram/sylviemeis

Am gestrigen Sonntag war Sylvie nach vielen Jahren einmal wieder im Volkspark-Stadion zu Gast und freute sich über das Spiel. Der HSV siegte gegen Nürnberg mit 3:0.

Im knappen blauen Kleidchen gepaart mit schwarzen Overknees-Stiefeln posierte sie für ihre Follower. Statt sie wie gewohnt mit Komplimenten für ihren Look zu überhäufen, brach ein regelrechter Shitstorm über die 44-Jährige hinein.

Sie sei auf Männerfang, wurde ihr vorgeworfen. In so einem Outfit lasse man sich doch nicht beim Fußball blicken, echauffierten sich zahlreiche Instagram-User in den Kommentaren.

Am heutigen Montag nutzte die verschmähte Moderatorin ihre Insta-Story und setzte sich mit Bild und Text zur Wehr, beziehungsweise erklärte, was sie tatsächlich trug. Auf Englisch und von einem Hauch Ironie durchzogen.

"Und für alle, die sich 'netterweise' Sorgen gemacht haben, dass ich in diesem blauen Kleid das Spiel anschaue ... Ihr könnt alle aufatmen und euch beruhigen, denn so war ich tatsächlich draußen gekleidet."

Zu sehen ist Sylvie in einem langen schwarzen Mantel, der Ihr bis zu den Knöcheln zu reichen scheint. Dazu trägt sie eine große schwarze Sonnenbrille und einen ebenfalls schwarzen Schal, der ihr lässig über die Schultern fällt.

Drinnen habe sie ihre Pressearbeit hingegen in ihrem Kleid gemacht. "Und ja, das ist ironisch geschrieben, denn ehrlich gesagt, wtf."