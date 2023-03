Sylvie Meis sorgt mit Minikleid im Stadion für Shitstorm: "Auf Männersuche"

Für ihr Outfit wird Sylvie Meis (44) schwer kritisiert. © Screenshot/Instagram, Sylviemeis

Seit dem Ehe-Aus mit Niclas Castello (44) haut die hübsche Moderatorin für ihre rund 1,4 Millionen Follower auf Instagram einen heißen Schnappschuss nach dem anderen raus.

Zuletzt posierte sie im Abendkleid mit Mega-Dekolleté im Dschungel und rekelte sich im Leo-Badeanzug am Traumstrand von Mexiko.

Inzwischen ist Sylvie zurück in Hamburg - und hat bei der Gelegenheit auch gleich am Samstag beim HSV-Spiel vorbeigeschaut. Dass sie sich für das Match extra in Schale geworfen hat, wollte sie ihren Followern nicht vorenthalten!

Die 44-Jährige teilte ein Foto, auf dem sie auf der Tribüne lässig am Geländer lehnt und in die Kamera lächelt - gehüllt in ein knallblaues Minikleid mit tiefem Ausschnitt und Overknees.

"Es ist ein Jahrzehnt her, dass ich im Volksparkstadion war, um den HSV spielen und mit 3:0 gegen Nürnberg gewinnen zu sehen", erinnert sie sich dazu an vergangene Zeiten.

Schließlich jubelte sie Rafael van der Vaart (40) bis zur Trennung im Jahr 2013 regelmäßig von der Tribüne aus zu. Ihr Ex-Mann stand sechs Jahre für die Hanseaten auf dem Platz.