Flüge gecancelt! Tanja Makaric wartet auf Ausreise aus Kriegsgebiet
Dubai/Düsseldorf - Influencerin Tanja Makaric (28) kommt einfach nicht aus Dubai weg! Die frisch gebackene Mama wartet aktuell in den Emiraten darauf, endlich mit Töchterchen Malou nach Deutschland ausreisen zu können.
Seit inzwischen einer Woche tobt im Nahen Osten der Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran - auch Tanja Makaric kann in Dubai ein Lied von den Folgen des Konflikts singen.
Nachdem die Ex von Julian Claßen (32) erst in der Vorwoche berichtet hatte, sich an sämtliche Anweisungen ihrer Airline Emirates zu halten, kann es die 28-Jährige jetzt offenbar kaum mehr abwarten, zurück nach Deutschland zu kommen.
In einer ihrer neuesten Instagram-Storys erklärt sie, dass bereits mehrere gebuchte Flüge nach Deutschland spontan wieder gecancelt worden seien.
"Mein Flug wurde wieder gecancelt, jetzt gehe ich ins Emirates-Büro. Es gibt noch zwei Flüge nach Frankfurt am Montag. Die würde ich auch nehmen - aber ihr müsst überlegen, ich habe bisher circa 12.000 Euro für Tickets ausgegeben", klärt die Ex-Leistungsschwimmerin auf.
Tanja Makaric ergattert Rückflug nach Düsseldorf
Viel mehr für Rückflüge wolle sie eigener Aussage zufolge aber nicht ausgeben, erzählt sie. "Ich will keine 20.000 oder 25.000 Euro für Flüge ausgeben." Dafür sei ihr das Geld - trotz der angespannten Nahost-Lage - doch etwas zu schade.
Tatsächlich sollen Emirates, Qatar Airways und Co. die regulären Ticketpreise kassiert und Flüge nach Deutschland kurzfristig wieder absagen müssen. "Ich weiß nicht mal, ob ich das Geld irgendwann zurückbekomme", erklärt Tanja ihre Lage.
Jede Menge Stress, Nerven und Telefonate später habe die 28-Jährige aber schließlich doch Erfolg gehabt.
"Haben einen für Dienstag bekommen. Von Dubai direkt nach Düsseldorf", schreibt sie zu einer Momentaufnahme, auf der die Servicenummer von Emirates zu sehen ist.
Titelfoto: Bildmontage: Altaf Qadri/AP/dpa, Screenshot/Instagram/Tanja Makaric