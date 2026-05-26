Ist Tanja Makarić alleinerziehend? Influencerin macht private Situation öffentlich

Wuppertal - Influencerin Tanja Makarić (29) bestätigt erstmals öffentlich, was viele Fans schon vermuteten: Sie zieht ihre kleine Tochter Malou alleine groß.

Tanja Makarić (29) spricht auf Instagram erstmals offen darüber, dass sie ihre Tochter alleine großzieht. © Bildmontage: Instagram/ tanjamakaric_

In einer Fragerunde bei Instagram wollte ein User wissen, ob die 29-Jährige alleinerziehend sei und wie sie das überhaupt meistern könne.

Tanja antwortete überraschend ehrlich: "Keine Ahnung, ehrlich, man schafft es einfach. Nicht viel reinsteigern und vor allem viel drüber reden und jeden Tag mit ihr genießen, auch wenn es heftige Tage und Nächte gibt. Denn die Zeit rennt."

Schon vor einer Woche ließ ein emotionales Video zum Vatertag auf ihre Situation schließen. Zu sehen ist Tanja in diesem, wie sie sich Tag und Nacht liebevoll um Malou kümmert - jedoch ohne die Hilfe des leiblichen Papas.

Bisher hatte Tanja ihren Beziehungsstatus komplett aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Über den Vater des Kindes ließ sich nur spekulieren.

Offenbar will sie das jetzt ändern. Die frisch gebackene Mama kündigte nämlich an, schon bald ausführlicher über ihre Geschichte sprechen zu wollen.