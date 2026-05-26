Ist Tanja Makarić alleinerziehend? Influencerin macht private Situation öffentlich
Wuppertal - Influencerin Tanja Makarić (29) bestätigt erstmals öffentlich, was viele Fans schon vermuteten: Sie zieht ihre kleine Tochter Malou alleine groß.
In einer Fragerunde bei Instagram wollte ein User wissen, ob die 29-Jährige alleinerziehend sei und wie sie das überhaupt meistern könne.
Tanja antwortete überraschend ehrlich: "Keine Ahnung, ehrlich, man schafft es einfach. Nicht viel reinsteigern und vor allem viel drüber reden und jeden Tag mit ihr genießen, auch wenn es heftige Tage und Nächte gibt. Denn die Zeit rennt."
Schon vor einer Woche ließ ein emotionales Video zum Vatertag auf ihre Situation schließen. Zu sehen ist Tanja in diesem, wie sie sich Tag und Nacht liebevoll um Malou kümmert - jedoch ohne die Hilfe des leiblichen Papas.
Bisher hatte Tanja ihren Beziehungsstatus komplett aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Über den Vater des Kindes ließ sich nur spekulieren.
Offenbar will sie das jetzt ändern. Die frisch gebackene Mama kündigte nämlich an, schon bald ausführlicher über ihre Geschichte sprechen zu wollen.
"Alles war anders geplant": Tanja Makarić öffnet sich Fans
Hinsichtlich ihres Privatlebens erklärt Tanja: "Alles war anders geplant, vor allem für mich und sie. Habe mich aber jetzt endgültig entschieden, darüber zu sprechen."
Wie genau sie ihre Erfahrungen teilen möchte, ließ die Influencerin allerdings noch offen. Darüber wolle sie sich noch in Ruhe Gedanken machen.
Klar ist nur: Tanja möchte anderen Müttern Mut machen und wohl auch Einblicke geben, welche Fehler sie im Nachhinein lieber vermieden hätte.
"Ich habe auf viele Dinge gewartet. Und versucht Lösungen zu finden …Vergeblich", öffnet sich die 29-Jährige auf Instagram.
Dass ihr das Thema nicht leichtfällt, hatte sie schon früher angedeutet. In einer älteren Fragerunde sprach sie darüber, bislang nur "ungesunde Beziehungen" erlebt zu haben.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/ tanjamakaric_