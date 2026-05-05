Influencerin am Limit: Tanja Makaric weint in Instagram-Story
Wuppertal - Große Sorge um Influencerin Tanja Makarić : Die 28-Jährige zeigt sich völlig aufgelöst bei Instagram und schluchzt minutenlang in die Kamera.
In mehreren Clips erzählt Tanja mit zittriger Stimme, wie schwer ihr aktuell das Leben in der Öffentlichkeit fällt. "Ich ertrage das wirklich alles nicht mehr, was man denkt, was man mir antun kann. Oder was okay ist. [...] Ich kann nicht mehr", sagt sie verzweifelt.
Immer wieder spricht die Ex-Freundin von Julian Claßen (33) davon, dass im Hintergrund heftige Dinge passieren, die sie lieber für sich behält. Dabei scheint sich der Druck aktuell massiv zu steigern.
"Es ist so viel momentan für mich, dass ich das ausblende, damit ich einfach weitermache", erklärt sie.
Sowohl privat als auch beruflich laufe es alles andere als rund: "Es geht jetzt auch in meinem privaten Leben auf jeden Fall auch was richtig Schlimmes, aber auch in beruflicher Hinsicht."
Worum es sich dabei genau handelt, verrät Tanja nicht. Doch ein Thema lässt ihr keine Ruhe: Geld und der Umgang anderer Menschen damit.
"Meine Seele leidet": Tanja Makarić über ihr Leben im Rampenlicht
"Ich glaube, das Schlimmste und Böseste auf dieser Welt ist Geld, wirklich. [...] Ich bin so geschockt, was es aus Menschen macht", meint Tanja unter Tränen.
Immer wieder bekäme sie mit, dass sich Leute über ihren Job als Influencerin lustig machen. Eine Verantwortung, die ihrer Meinung nach total unterschätzt wird: "Ihr wisst gar nicht, was passiert, wenn man auch nur ein bisschen Geld verdient."
Dazwischen bricht ihre Stimme, die Gedanken wirken teils sprunghaft. "Ich kann nicht mehr ertragen, ich kann nicht. Es geht nicht, meine Seele leidet darunter und mein Körper", beschreibt sie ihre Situation.
Besonders herausfordernd: Die 28-Jährige muss aktuell nicht nur für sich selbst stark sein, sondern auch für ihre kleine Tochter Malou Jolié, die Ende 2025 zu Welt kam. Auch in diesem Zusammenhang musste Tanja zuletzt immer wieder Kritik einstecken.
"Man kann über mich sagen, was man will. […] Aber das Letzte, was man über mich sagen kann, ist, dass ich nicht fair bin oder böse", so die ehemalige Profi-Schwimmerin.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/ tanjamakaric_