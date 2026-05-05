Influencerin am Limit: Tanja Makaric weint in Instagram-Story

Wuppertal - Große Sorge um Influencerin Tanja Makarić : Die 28-Jährige zeigt sich völlig aufgelöst bei Instagram und schluchzt minutenlang in die Kamera.

Auf früheren Fotos strahlt Tanja Makarić (28) fröhlich in die Kamera, jetzt zeigt sie sich sichtlich verweint und traurig. © Bildmontage: Instagram/ tanjamakaric

In mehreren Clips erzählt Tanja mit zittriger Stimme, wie schwer ihr aktuell das Leben in der Öffentlichkeit fällt. "Ich ertrage das wirklich alles nicht mehr, was man denkt, was man mir antun kann. Oder was okay ist. [...] Ich kann nicht mehr", sagt sie verzweifelt.

Immer wieder spricht die Ex-Freundin von Julian Claßen (33) davon, dass im Hintergrund heftige Dinge passieren, die sie lieber für sich behält. Dabei scheint sich der Druck aktuell massiv zu steigern.

"Es ist so viel momentan für mich, dass ich das ausblende, damit ich einfach weitermache", erklärt sie.

Sowohl privat als auch beruflich laufe es alles andere als rund: "Es geht jetzt auch in meinem privaten Leben auf jeden Fall auch was richtig Schlimmes, aber auch in beruflicher Hinsicht."

Worum es sich dabei genau handelt, verrät Tanja nicht. Doch ein Thema lässt ihr keine Ruhe: Geld und der Umgang anderer Menschen damit.