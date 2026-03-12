Klare Ansage von Tanja Makarić: Das sagt sie über Rückkehr zu Vanessa "Nessi" Borck

Köln - Die Enttäuschung sitzt wohl noch zu tief! Mit einem kurzen Statement hat Tanja Makarić (28) sämtliche Spekulationen um eine Reunion mit Influencerin Vanessa "Nessi" Borck (29) beendet.

Mehr als zwei Jahre war Tanja Makarić (28) mit Influencer Julian Claßen (32) zusammen. © IMAGO / Gartner

Schon seit mehreren Monaten ist die frischgebackene Mama nicht mehr allzu gut auf ihre ehemalige Podcast-Partnerin zu sprechen.

Die Folge: Eiszeit zwischen einstigen Freundinnen!

Ursache dafür scheint die Tatsache, dass "Nessi" bei der vorjährigen Bambi-Verleihung ausgerechnet neben Julian Claßen (32) - Tanjas Ex-Freund - und dessen neuer Freundin Palina (25) gesessen und sich mit den beiden abgelichtet hatte.

Einen dicken Zickenkrieg und gegenseitiges Entfolgen auf Instagram später stieg Tanja Makarić in einer Nacht-und-Nebel-Aktion sogar aus dem gemeinsamen Podcast "Girls Girls" aus.

In einer Fragerunde auf Instagram wird der plötzlich von einer Userin thematisiert - insbesondere die Chance auf eine Rückkehr. "Damit das Thema ein für alle Mal abgehakt ist. Ich glaube, man kann sich vorstellen, warum ich da nicht mehr mitmache", erklärt Tanja.

Noch deutlicher wird es aber erst danach ... "Und ich werde da nie wieder mitmachen. In dem Podcast werdet ihr mich nicht mehr sehen."