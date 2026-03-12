Klare Ansage von Tanja Makarić: Das sagt sie über Rückkehr zu Vanessa "Nessi" Borck
Köln - Die Enttäuschung sitzt wohl noch zu tief! Mit einem kurzen Statement hat Tanja Makarić (28) sämtliche Spekulationen um eine Reunion mit Influencerin Vanessa "Nessi" Borck (29) beendet.
Schon seit mehreren Monaten ist die frischgebackene Mama nicht mehr allzu gut auf ihre ehemalige Podcast-Partnerin zu sprechen.
Die Folge: Eiszeit zwischen einstigen Freundinnen!
Ursache dafür scheint die Tatsache, dass "Nessi" bei der vorjährigen Bambi-Verleihung ausgerechnet neben Julian Claßen (32) - Tanjas Ex-Freund - und dessen neuer Freundin Palina (25) gesessen und sich mit den beiden abgelichtet hatte.
Einen dicken Zickenkrieg und gegenseitiges Entfolgen auf Instagram später stieg Tanja Makarić in einer Nacht-und-Nebel-Aktion sogar aus dem gemeinsamen Podcast "Girls Girls" aus.
In einer Fragerunde auf Instagram wird der plötzlich von einer Userin thematisiert - insbesondere die Chance auf eine Rückkehr. "Damit das Thema ein für alle Mal abgehakt ist. Ich glaube, man kann sich vorstellen, warum ich da nicht mehr mitmache", erklärt Tanja.
Noch deutlicher wird es aber erst danach ... "Und ich werde da nie wieder mitmachen. In dem Podcast werdet ihr mich nicht mehr sehen."
Tanja Makarić streicht Vanessa "Nessi" Borck aus ihrem Leben
Ohne eine Begründung und detaillierte Erklärung lässt die 28-Jährige das einfach so stehen. Der Schmerz sitzt offenbar nach wie vor zu tief.
Schon Ende des Vorjahres hatte sie auf Instagram tief blicken lassen. "Manche Menschen zeigen dir irgendwann, wer sie wirklich sind", teilte Tanja kurz nach dem Bambi-Schnappschuss mit. Sogar gemeinsame Fotos verschwanden über Nacht von ihrem Kanal.
Statt eines Comebacks bei "Girls Girls" strebt sie derweil den Release ihres eigenen Podcasts an. "Der wird kommen und ich freue mich sehr darauf", lautete die elegante Überleitung zur nächsten Frage, die sich um ihre Auswanderungs-Pläne drehen.
"Am liebsten jetzt sofort. Ich möchte entweder ein Haus oder eine Wohnung kaufen oder mieten. Das gilt aber auch für Deutschland - denn hier lebt meine Familie und mir ist es wichtig, in eine Wohnung oder ein Haus zurückzukommen."
Ein genaues Ziel hat sie dafür aber noch nicht im Auge. "Ich will einfach überallhin und gucken, wo es uns am besten gefällt."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Nessiontour, Screenshot/Instagram/Tanja Makaric