Tanja Makaric verrät: Aus diesem verrückten Grund kriegt sie Hate
Düsseldorf - Eigentlich sollte Influencerin Tanja Makaric (28) das Mamasein genießen und sich über Töchterchen Malou freuen. Wären da nicht zahlreiche Internet-Trolle, die den Geduldsfaden der Momfluencerin immer kürzer werden lassen.
Pünktlich zur Weihnachtszeit hatte die Ex-Freundin von Mega-Influencer Julian Claßen (32) ihr kleines Wunder zur Welt gebracht.
Aktuell kann von besinnlicher und ruhiger Zeit als Familie aber nicht die Rede sein - das stellt Tanja in ihrer neuen ausführlichen Instagram-Story klar.
Aufgrund der Tatsache, dass sie seit vier Monaten mehr mit dem Job als Mama zu tun hat, sollen sich gleich mehrere User bei ihr gemeldet und Kritik abgelassen haben.
Der Vorwurf: Tanja käme ihrem Job als Influencerin nicht nach und zeigt zu wenig interessanten Content! Das scheint die 28-Jährige derzeit so sehr zu triggern, dass sie sich gezielt an die verständnislosen User wendet.
"Ich habe böse Nachrichten bekommen, dass ich momentan weniger Content mache. Ich möchte euch dazu eine Sache sagen: Ich habe dieses Kind bekommen. Ich habe mich für dieses Kind entschieden", startet Tanja in ihr Statement.
Tanja Makaric will zurück in "Job" als Influencerin
Wie die ehemalige Leistungsschwimmerin weiter ausführt, sei sie zwar Influencerin, selbstständig und auf gute Jobs angewiesen. Allerdings verlange ihr Tochter Malou derzeit einfach jede Sekunde des Tages ab.
"Ich möchte unbedingt meinen Job weitermachen und ich möchte Content machen", stellt Tanja zwischenzeitlich klar. Ausreichend Zeit für die Content-Produktion hat sie momentan jedoch nicht.
Um eine Lösung scheint sie aber bemüht! "Ich habe einfach keinen klassischen Mutterschaftsurlaub. Deswegen hole ich mir Hilfe und habe in dieser Woche einen Termin mit einer Agentur. Ich hole mir eine Haushaltshilfe und eine Nanny", so die Ankündigung.
Schon in den nächsten Tagen stehen ihr als Influencerin aber wieder interessante Jobs ins Haus. "(...) Ich fliege nach Hamburg und Berlin, um ein Shooting mit 'About you' zu machen."
Da muss dann auch Malou mitziehen - ob sie will, oder nicht.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Makaric