Tanja Makaric verrät: Aus diesem verrückten Grund kriegt sie Hate

Düsseldorf - Eigentlich sollte Influencerin Tanja Makaric (28) das Mamasein genießen und sich über Töchterchen Malou freuen. Wären da nicht zahlreiche Internet-Trolle, die den Geduldsfaden der Momfluencerin immer kürzer werden lassen.

Normalerweise könnte Tanja Makaric ihr Leben mit Töchterchen Malou genießen, wären da nicht einige kuriose Hater. © Screenshot/Instagram/Tanja Makaric

Pünktlich zur Weihnachtszeit hatte die Ex-Freundin von Mega-Influencer Julian Claßen (32) ihr kleines Wunder zur Welt gebracht.

Aktuell kann von besinnlicher und ruhiger Zeit als Familie aber nicht die Rede sein - das stellt Tanja in ihrer neuen ausführlichen Instagram-Story klar.

Aufgrund der Tatsache, dass sie seit vier Monaten mehr mit dem Job als Mama zu tun hat, sollen sich gleich mehrere User bei ihr gemeldet und Kritik abgelassen haben.

Der Vorwurf: Tanja käme ihrem Job als Influencerin nicht nach und zeigt zu wenig interessanten Content! Das scheint die 28-Jährige derzeit so sehr zu triggern, dass sie sich gezielt an die verständnislosen User wendet.

"Ich habe böse Nachrichten bekommen, dass ich momentan weniger Content mache. Ich möchte euch dazu eine Sache sagen: Ich habe dieses Kind bekommen. Ich habe mich für dieses Kind entschieden", startet Tanja in ihr Statement.