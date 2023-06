Nach Wirrwarr um Beziehungsstatus findet Tanja Makarić deutliche Worte: "Bin fassungslos"

Köln – Das Durcheinander um die Beziehung von Julian Claßen (30) und Tanja Makarić (26) erhitzte bis vor wenigen Tagen die Gemüter. Das Wirrwarr ging jedoch auch nicht spurlos an den beiden Beteiligten vorbei. In ihrer Story fand Tanja nun klare Worte und sprach gezielt einige ihrer Follower an.

"Es sind nur Frauen beziehungsweise Mädchen, die so krassen Müll verbreiten und so furchtbare, widerliche Dinge schreiben", teilte Tanja ihre Beobachtungen.

Am Sonntagabend nahm sich Tanja dann auch die Zeit für ihre Fans und wurde deutlich: "Ich bin fassungslos, was hier abgeht."

Über Tage hinweg wurde es ruhig auf den Accounts der erfolgreichen Internet-Persönlichkeiten. Kurzzeitig bat Julian seine Fans sogar darum, mit den Spekulationen aufzuhören, um am vergangenen Mittwoch endgültig mit den Gerüchten aufzuräumen - und zwar mit einer Verlinkung seiner Freundin in der eigenen Instagram-Story, samt Herz-Emoji.

Nachdenklich und mit Enttäuschung in der Stimme sprach die Influencerin zu ihren Fans. © Screenshot/Instagram/tanjamakaric_

Auf den Inhalt der Nachrichten ging die einstige Profi-Schwimmerin nicht ein. Allerdings kam sie nicht umhin, näher auf den plötzlich entstandenen Hass auf ihrem Profil einzugehen.

98 Prozent der Besucher auf ihrem Account seien Frauen. Gerade von ihnen habe die Influencerin immer erwartet, dass es tolle Mädchen und tolle Frauen seien. Sie sei davon ausgegangen, dass das allgemeine Verständnis gelte, dass man im Leben weiterkomme, wenn man nicht mobbt.

"Wir geben uns Tipps und Tricks. [...]. Aber jetzt bin ich einfach nur unglaublich enttäuscht", so Tanja, die in den vergangenen Tagen offenbar selbst Opfer etlicher Mobbing-Attacken geworden war.

Zudem habe sie bemerkt, dass die Followerinnen, die die schlimmsten Dinge schreiben würden, diejenigen seien, die in der Vergangenheit am meisten die Hilfe der 26-Jährigen in Anspruch genommen hätten. Unter ihnen seien Fans gewesen, die Tanja nach Geld gefragt oder ihr anvertraut hätten, wie sehr sie in der Schule gemobbt würden.

"Jedenfalls hatte ich einfach das Gefühl, dass wir angekommen sind, bevor das alles so verrückt geworden ist [...]. Ich hoffe einfach nur, ihr macht das bei keinem anderen. Hört einfach auf, Menschen zu mobben."

"Ihr wisst nicht, was jemand gerade durchmacht. Psychisch oder körperlich", fügte sie hinzu. Dafür gebe es laut Tanja einfach zu viele tragische Beispiele, was Cybermobbing anrichten könne.