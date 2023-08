Tanja Szewczenko lässt Auswanderung nicht locker! Wäre sie am liebsten woanders?

Tanja Szewczenko ging am Dienstag den nächsten wichtigen Schritt zur endgültigen Auswanderung nach Dubai. © Montage: Screenshot/Instagram/Tanja Szewzcenko

Nach dem Mietauto-Gate ist vor dem Medical Check! Dort musste die 46-Jährige am heutigen Dienstag nämlich antanzen.

Dabei wird nach Aussage der Ex-RTL-Darstellerin ausgeschlossen, dass Einwanderer schwere Krankheiten in die Wüstenmetropole schleppen. "Mit HIV wird man tatsächlich abgeschoben", gab die 46-Jährige zu.

Und während die erfolgreiche Buchautorin und Verfechterin von "ARD Brisant" über ihren gesundheitlichen Zustand schwadronierte, verlor die Dreifach-Mama auch ein paar Worte über das eigentliche Ziel ihrer Auswanderung.

Dubai war nämlich überhaupt nicht die erste Adresse der Szewczenkos - sondern die USA! Das hatte die ehemalige "Alles was zählt"-Darstellerin in der Vergangenheit bereits häufiger erwähnt. "Wir hatten uns ursprünglich für die Auswanderung in die USA interessiert."