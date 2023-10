Bodyguard von Taylor Swift gibt Traumjob auf, um in Israel gegen die Hamas zu kämpfen

USA/Israel - Sängerin Taylor Swift (33) hat einen ihrer Bodyguards, der während ihrer Eras-Tour zu einer Berühmtheit in den sozialen Medien geworden ist, aus dem Dienst entlassen. Er kehrte zurück in seine Heimat Israel , um das Land im Kampf gegen die Hamas zu unterstützen.

Talmor Morgan gab seinen Traumjob als Bodyguard an der Seite von Sängerin Taylor Swift auf, um gegen die Hamas-Terroristen in den Kampf zu ziehen. © Bildmontage/Screenshots: TikTok/mddholt, Facebook/Talmor Morgan

Taylor Swifts Welttournee "The Eras Tour" ist bis November 2024 angesetzt, doch anlässlich der Kämpfe zwischen Israel und den Hamas-Terroristen legte Bodyguard Talmor Morgan sein Amt an der Seite der Sängerin schon eher nieder, wie die Zeitung New York Post berichtete.

Am vergangene Sonntag postete er auf seinem Facebook-Account ein Foto von sich in Militäruniform und schrieb dazu einen langen Text, in dem Morgan eindeutig aufseiten Israels Stellung bezog.

Darin hieß es unter anderem: "Ich MUSSTE nicht hierherkommen ... Aber ich konnte nicht tatenlos zusehen, wie Familien in ihren Häusern abgeschlachtet und bei lebendigem Leib verbrannt werden!!! Nur weil sie Jude oder Israeli sind."

Der ehemalige Swift-Bodyguard betonte nicht nur auf der Seite Israels, sondern auch auf Seiten der Menschheit zu stehen. "Während die eine Seite Babys, Kinder und ältere Menschen schützt, nutzt die andere Seite diese als menschliche Schutzschilde", schrieb er.