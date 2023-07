Taylor Swift: Liebes-Comeback mit diesem Sänger?

New York (USA) - Sind sie oder sind sie nicht? Die Romanze zwischen Taylor Swift (33) und Matty Healy (34) gleicht einer Achterbahnfahrt. Nach ihrer plötzlichen Trennung sollen die beiden Künstler jetzt doch wieder miteinander anbandeln - nachdem der Sänger eine andere Frau in die Wüste geschickt haben soll ...

Es sei wohl problematisch gewesen, dass die Kollegin so viel Nähe mit Matty geteilt habe, vermutete die Quelle weiter. Inzwischen sollen die beiden Musikstars ihre Differenzen deshalb aber überwunden haben und alles daran setzen, ihre Liebe am Laufen zu halten.

Demnach sollen die Sängerin und der "The 1975"-Frontmann wieder zueinandergefunden haben, nachdem der Indie-Rocker eine andere Frau, die vor allem für das Styling der Bandmitglieder zuständig gewesen sei, aus seiner Crew geschmissen habe.

Das zumindest berichteten mehrere Quellen gegenüber der britischen Zeitung The Sun .

Sie scheinen nicht so richtig voneinander loszukommen.

Mit "The 1975"-Frontmann Matty Healy (34) war Taylor Swift für ein paar Wochen zusammen. © DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Klingt nach einem waschechten romantischen Liebes-Comeback!

Oder etwa doch nicht?

Alles Quatsch, behauptete inzwischen eine andere Quelle gegenüber dem US-Magazin People. Taylor und Matty seien nicht wieder zusammen, hätten nicht mal mehr Kontakt, stellte die der Sängerin nahestehende Person klar.



"Sie genießt es, Single zu sein, verbringt Zeit im Studio und hängt mit Freunden in New York City ab. Das ist alles Blödsinn!" Und auch ein Bekannter von Mattys Band "The 1975" pflichtete ihr bei: "Das ist völliger Unsinn."

Erste Spekulationen über eine Romanze zwischen Taylor Swift und Matty Healy waren Anfang Mai aufgekommen, nachdem die "Bad Blood"-Interpretin sich von ihrem Langzeit-Freund Joe Alwyn (32) getrennt hatte.

Bevor wenig später bereits Trennungsgerüchte die Runde machten, hieß es sogar, das frisch verliebte Paar wolle zusammenziehen.

Welche Version ihrer Geschichte nun stimmt - ob sie sich wieder zusammengerauft haben oder nichts mehr voneinander wissen wollen - bleibt wohl vorerst offen, solange das (Ex-)Paar selbst kein eindeutiges Statement zu seinem Beziehungsstatus abgegeben hat.



Langweilig wird's in Taylors und Mattys Liebes-Achterbahn so schnell jedenfalls nicht.