Harald Glööckler faltet Theresia Fischer in TV-Show zusammen: "Diskriminierend und ekelhaft!"

Istanbul/Hamburg - Mit einer flapsigen Bemerkung hat sich das Ex- GNTM -Model Theresia Fischer (32) ziemlich unbeliebt bei der Jury der umstrittenen Fashion-Show "My Style Rocks" gemacht. Dabei geriet sie vor allem mit Modedesigner Harald Glööckler (59) aneinander.

Harald Glööckler (59) und Theresia Fischer (32) gerieten bei "My Style Rocks" aneinander. © YouTube/My Style Rocks Germany

Doch von vorn: In der aktuellen Folge drehte sich alles um das Thema "Schal". Diesen sollten die Kandidatinnen perfekt in Szene setzen. Theresia entschied sich dafür, ein Halstuch als Bandana zu nutzen und stylte den Rest ihres Outfits so, als würde sie auf ein Eminem-Konzert gehen.

Während es dafür von Model Larissa Marolt (32) noch gute vier von fünf Punkten gab, stapelte Jury-Mitglied Andreas Wendt (38) tief: Nur einen Punkt gab es für das Outfit. "Thema verfehlt", lautete sein Urteil. Denn sein Blick wäre als Erstes nur auf die Bauchtasche gefallen.

"Das liegt aber an deiner Größe, dass das dein erster Blick war", fiel ihm Theresia dabei frech ins Wort – und erntete zunächst großes Gelächter von allen Seiten. "1:0 für Theresia", kommentierte auch Moderatorin Gülcan Kamps (42). Andreas Wendt reagierte schmunzelnd: "Nein, beleidigt bin ich nicht, um Gottes willen, ich mache doch selber Scherze", erklärte er.

Doch als dann Harald Glööckler an die Reihe kam, eskalierte die Situation komplett ...