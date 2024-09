Thorsten Legat mal wieder in Sorge um seine Kinder - jetzt kommt auch noch ein Unfall dazu!

Thorsten Legat (55) und seine Frau Alexandra sorgen sich mal wieder um ihre Kinder. © Instagram/thorsten_legat_official (Screenshot)

"Wir haben unseren Kindern Werte gegeben. Und dann kommt irgendwann mal der Moment, wo du denkst: 'Was stimmt da nicht?", fragt sich "Mr. Kasalla" in einem Gespräch gegenüber RTL.

Der Dschungel-Star führt weiter aus: "Ich habe meine Frau gefragt, sie hat mich gefragt. Unsere Kinder kennen viele Dinge im Leben und fallen in dieses Dilemma herein. In Alkohol, in Partys, in Drogen, in Rauchen, in Frauen."

Das sei auch alles nicht schlimm, aber wenn es überhandnehme, frage sich ein Thorsten Legat: "Was haben wir falsch gemacht?"

Seine Frau Alexandra pflichtet ihm bei: "Mir persönlich wäre es anders lieber. Dass die Kinder ganz normal ihrem Beruf nachgehen, ein ganz normales Leben führen, vielleicht noch ein bisschen Fußball kicken oder eine Freundin haben", lässt sie wissen.

Sie gesteht, dass es ihr lieber wäre, wenn sich ihre Kinder ihr eigenes Leben aufbauen würden. "Das wäre für mich ein Traum."