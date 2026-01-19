TikTok-Pfleger Rashid muss Abschied nehmen: "Es kam völlig unerwartet"

Hamburg - TikTok-Pfleger Rashid Hamid (32) ist tief erschüttert: Erst vor wenigen Stunden habe er erfahren, dass seine Patientin Barbara (†82) verstorben ist.

TikTok-Pfleger Rashid Hamid (32) trauert um seine verstorbene Patientin Barbara (†82). © Bildmontage: Screenshots Instagram/pflege.smile

"Ich muss mich echt zusammenreißen. Ich habe gerade die Info bekommen, dass Barbara schlafend im Bett aufgefunden wurde", so der 32-Jährige unter Tränen in einem Video auf Instagram.

Eigentlich war er mit der Seniorin am Sonntag sogar noch verabredet. "Ich bin sprachlos. Ich muss das erstmal selbst verkraften", so der Pfleger mit schluchzender Stimme.

"Es kam völlig unerwartet und hat uns alle tief erschüttert. Noch vor zwei Tagen war ich bei Barbara gewesen und wir hatten wie immer gemeinsam gelacht und schöne Momente miteinander verbracht", erinnert er sich.

"Umso unfassbarer ist es für mich, dies jetzt begreifen zu müssen." Barbara war eine Seniorin, die Rashid mit seinem Pflegedienst "Pflege Smile" betreute. Noch am 5. Januar dokumentierte der 32-Jährige, wie die beiden gemeinsam den 82. Geburtstag der Dame feierten.