Til Schweiger wieder im Krankenhaus! Video gibt Rätsel auf

Hamburg/Mallorca - Nur kurz nach seiner Sepsis musste Til Schweiger (60) am Montag wieder ins Krankenhaus eingeliefert werden. Angeblich habe er sich nach eigenen Angaben jetzt auch noch beide Arme gebrochen, doch der Vorfall gibt Rätsel auf.

Verdächtig: Schon bei seiner Einlieferung scheinen Schweigers Arme verbunden zu sein. Also alles nur Show für die Medien, die vor der Klinik auf ein Lebenszeichen von ihm warteten?

Doch was ist passiert? "Ich habe gedacht, ich hätte mir beide Arme gebrochen, aber es ist nur der linke, der andere ist nur angebrochen!", sagte er zu RTL, bis Masucci ihn unterbricht und wieder ins Auto setzt.

Er stöhnt und kann wohl auch nicht mehr eigenständig laufen - zumindest scheint es so. Kurz darauf kommt der Schauspieler wieder heraus, auf seinen eigenen Beinen und anscheinend ohne Schmerzen.

In einem Video , das RTL vorliegt, sieht man Til Schweiger, wie er von seinem Freund, Oliver Masucci (55), ebenfalls Schauspieler, mutmaßlich unter Schmerzen in ein Krankenhaus auf Mallorca getragen wird.

Doch eigentlich hatte Schweiger nur wenige Stunden vor den kuriosen Szenen die Klinik nach seiner Sepsis-Diagnose schon wieder verlassen. Ihm schien es besser zu gehen. Oder nicht?

Geht es dem Schauspieler vielleicht noch schlechter als gedacht und sollte er immer noch ein Alkohol-Problem haben?

Was er eigentlich im Interview mit Matze Hielscher (45) in dessen Podcast "Hotel Matze" erst vor ein paar Wochen abgestritten hatte. Doch in dem Video vor dem Krankenhaus scheint Schweiger zu lallen und er wirkt etwas desorientiert.



Ob und wie schlecht es ihm geht oder ob er doch nur für die Kameras geschauspielert hat, bliebt abzuwarten.