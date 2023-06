Causa Till Lindemann immer wirrer: Rammstein-Rumms bei Drummer Christoph Schneider?

Berlin - Nanu! Hat Rammstein-Schlagzeuger Christoph "Doom" Schneider (57) in der Causa Till Lindemann (60) eine überraschende Kehrtwende hingelegt?

Christoph "Doom" Schneider (57, r.) sendete auf Instagram eine Botschaft zur Affäre um Till Lindemann (60, l.). © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

In dem Skandal geht es um Alkohol, Drogen und mutmaßliche sexuelle Handlungen. Nach den schweren Anschuldigungen der vergangenen Wochen bezog Schneider als erstes Bandmitglied Stellung.

Die Vorwürfe hätten ihn "tief erschüttert", und er fühle sich "wie im Schock", hatte der 57-Jährige am vergangenen Freitag beteuert.

Doch heißt es nach dem emotionalen Statement jetzt: Rolle rückwärts, Band zurückgespult, alles auf Anfang?

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Schlagzeuger jetzt ein Foto, das bei Fans Fragen aufwirft. Darauf zu sehen: zwei Hände, die ineinandergreifen. "Wir stehen zusammen! We stand together!", schrieb der Musiker zu dem Bild und stellte dazu den Hashtag #rammstein. Dazu versah er den Beitrag mit zwei schwarzen Herz-Emojis.

Viele User wunderten sich und sind unsicher, wie sie diese Botschaft deuten sollen. "Ja was denn nun, distanzieren oder dahinterstehen? Dieses Hin und Her ist so langsam auch kindisch", machte einer seinem Unmut Luft.