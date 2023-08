Neuer Vorwurf gegen Till Lindemann: Hat er eine 15-Jährige entjungfert?

Till Lindemann (60) soll 2011 Sex mit einer 15-Jährigen gehabt haben. © Marina Lystseva/TASS/dpa

Ein Artikel im "Spiegel" konfrontiert den 60-Jährigen mit einem neuen Vorwurf: Er soll Sex mit einer 15-Jährigen gehabt haben – einvernehmlich. Das ist in Deutschland auch per se nicht strafbar, solange die minderjährige Person älter als 14 Jahre und freiwillig dazu bereit ist.

Allerdings gibt es wie immer eine Ausnahme von der Regel, denn wenn der oder die Erwachsene beim Geschlechtsverkehr mit unter 16-Jährigen ein Machtgefälle ausnutzt, kann die Sache am Ende doch vor Gericht landen. Wie immer gilt natürlich auch im vorliegenden Fall die Unschuldsvermutung.

Die heute 28-jährige Berlinerin, die ihren Namen aus Angst vor Hass und Hetze nicht öffentlich machen will, soll den Musiker im Sommer 2010 bei einem Urlaub an der Mecklenburgischen Seenplatte kennengelernt haben, wo Lindemann ein Haus am See sein Eigen nennen soll.

Das Mädchen war zum damaligen Zeitpunkt gerade erst 15 geworden und ihre beste Freundin war die Tochter eines Bandmitglieds von Rammstein. Lindemann, der damals 47 Jahre alt war, soll der Heranwachsenden näher gekommen sein. An einem Abend sei es dann zu einem ersten Kuss gekommen. Wie bereits von anderen Frauen berichtet, soll auch hier Alkohol im Spiel gewesen sein.