Kayla Shyx reagiert auf Urteil im Fall Lindemann: "Schlag ins Gesicht"

Berlin - Kayla Shyx (21) gehörte zu den ersten in Deutschland, die sich prominent im Rammstein-Skandal geäußert haben. Sänger Till Lindemann (60) erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen die YouTuberin.

"Das Landgericht Hamburg hat nun in allen Aussagen, die angegriffen wurden gegen mich entschieden, was im Sinne des Äußerungsrechts für mich sehr überraschend und enttäuschend ist", äußerte sich Kayla Shyx nun erstmals zu dem Urteil. Ihr Fazit: "Die Gerichtsentscheidungen [...] sind einfach ein Schlag ins Gesicht."

Rund 5,9 Millionen Menschen sahen den Clip bis heute, in dem die 21-Jährige über ihre Erfahrungen mit systematisch für Sex rekrutierten Mädchen, Machtmissbrauch sowie Alkohol und Drogen am Rande von Rammstein-Konzerten spricht.

Mit ihrem 35-minütigen Video auf YouTube "Was wirklich bei Rammstein Afterpartys passiert" hatte Kayla Shyx die Debatte rund um die Anschuldigungen hierzulande weiter in Fahrt gebracht.

Was Till Lindemann betrifft, bleibt sie dabei: "Was ich ihm vorwerfen kann, ist, dass er ein alter Mann ist, der seine Position als Weltstar ausnutzt, um mit Mädchen Sex zu haben."

Trotzdem beharrt Kayla Shyx darauf, in ihrem Clip aufrichtig von ihren Erlebnissen berichtet zu haben. "Alles, was ich von meiner Erfahrung erzählt habe, ist nichts als die Wahrheit. Ich weiß, ich habe das richtige getan."

Weiter erklärt die Influencerin, dass sie nicht damit gerechnet habe, in der Folge "immensen Hass, undenkbare Drohungen und maßlose Übergriffigkeit von Erwachsenen" zu erfahren.

Shelby Lynn (24) hat den Rammstein-Skandal mit einem Posting bei Twitter ins Rollen gebracht. © Screenshot/Instagram/shelbys69666 (Bildmontage)

Von dem Urteil will sich Shyx nicht entmutigen lassen. Auch anderen Frauen in ihrer Position sichert die YouTuberin weiter ihre Unterstützung zu: "Ich hoffe, Ihr lasst Euch durch das nicht die Hoffnung nehmen, an die Öffentlichkeit zu gehen, vor Gericht zu gehen, wenn Euch selbst Unrecht widerfahren ist."

Losgetreten hatte die Welle von Anschuldigungen gegen Rammstein und Till Lindemann im Besonderen die Irin Shelby Lynn (24). Auf Twitter hatte die junge Frau behauptet, nach einem Konzert vermutlich mit K.-o.-Tropfen betäubt worden zu sein. Am nächsten Morgen sei sie mit blauen Flecken aufgewacht.

Auch gegen Lynn läuft ein Verfügungsverfahren am Landgericht Hamburg. Doch die 24-Jährige kündigte bereits an, sich nicht mundtot machen zu lassen.

Derweil ist sich Till Lindemann seiner Sache - mit seinen Anwälten und den Gerichtsurteilen im Rücken - offenbar sehr sicher. Immer wieder provoziert der 60-Jährige seine Kritiker, aber auch die mutmaßlichen Opfer, mit umgedichteten Songtexten oder T-Shirt-Aufdrucken, die indirekt auf die Vorwürfe anspielen.