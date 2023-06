Füchse Berlin wollen bei Einlauf-Show weiter Rammstein spielen

Der Skandal um die Brachial-Rocker von Rammstein hat nun auch die Handball-Bundesliga erreicht. © Malte Krudewig/dpa

Traditionell läuft beim Einlauf-Ritual der Füchse in der Berliner Max-Schmeling-Halle das Gitarrenriff von Rammsteins "Deutschland" - so auch am vergangenen Mittwoch beim Heimspiel gegen den HSV Hamburg.

Hinzu kommt: Jeder der Füchse-Profis hat nach einem Treffer seine individuelle Tor-Hymne. Bei Kreisläufer Mijajlo Marsenic (30) ist dies der Rammstein-Song "Radio". Auch dieser war gegen Hamburg einmal zu hören.

"Wir haben die Einlauf-Musik für die gesamte Saison konzipiert. Dies jetzt alles aufgrund der allgemeinen Berichterstattung auf links zu drehen, halte ich aktuell für Aktionismus", erklärte Sport-Vorstand Stefan Kretzschmar (50) gegenüber "Sport Bild".

Auf die Musik zu verzichten sei für die Verantwortlichen im Verein aktuell "kein Thema". Kretzschmar fuhr fort: "Wir haben die Einlauf-Musik von Rammstein gewählt, weil sie uns gefällt. Generell gilt bis auf Weiteres die Unschuldsvermutung. Außerdem haben wir, wie ich finde, die beste Einlauf-Show der Bundesliga."

Auch Kreisläufer Marsenic würde gerne an seinem Rammstein-Song festhalten. "Die Tor-Hymne von Rammstein habe ich schon seit zwei Jahren. Ich hoffe, dass die Hymne auch weiterhin bleiben kann. Ich mag das Lied gerne", betonte der 30-Jährige in "Sport Bild".