"Nichts als organisiertes Mobbing": Promis verständnislos über Lindemann-Proteste beim Opernball

Leipzig - Zum 30. Mal versammelte sich am Samstagabend die High Society auf dem Leipziger Opernball. Doch der Glitzer und Glamour wurde überschattet von Protesten gegen die Einladung des Rammstein-Sängers Till Lindemann (62). Vielen Promis fehlte dafür das Verständnis.

Till Lindemanns (62, r.) Erscheinen auf dem Leipziger Opernball sorgte am Samstag für eine Gegendemo. © Christian Grube

So auch der Sängerin Annemarie Eilfeld. "Für mich ist das nichts anderes als organisiertes Mobbing", erklärte sie TAG24 im Interview.

Alle gegen einen - das klingt für die 35-Jährige nicht fair. Laut ihr gäbe es "100 Sachen, die wichtiger sind" und für die Menschen auf die Straße gehen sollten. "Was die da machen, finde ich halt einfach nur albern."

Nico Schwanz (47) ergriff ebenfalls Partei für Lindemann, dem vorgeworfen wurde, sich mehreren Frauen gegenüber sexuell übergriffig verhalten zu haben.

Vielmehr scheint er davon auszugehen, dass Frauen freiwillig mit dem mittlerweile 62-Jährigen mitgehen. "Er ist ein Rockstar, es kann oft was passieren, es gibt auch Mädels, die wollen das", erklärte Schwanz.

Mit "Im Endeffekt stoppt man lieber den Krieg", schloss er das Thema für sich ab.

Seine Verlobte Viktoria Schuler befürwortete die etwa 15 Meter vom roten Teppich stattgefundenen Demonstrationen. "Ich finde es gut, dass wir uns manchen Debatten auch stellen und die haben ihre Daseinsberechtigung."