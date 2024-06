Heftiger Zoff zwischen Tom und Bill Kaulitz: "Wir können morgen alles hinschmeißen!"

Tokio-Hotel-Frontmänner Tom und Bill Kaulitz (beide 34) bekommen bald eine eigene Netflix-Serie. © Friso Gentsch/dpa

In genau zwei Wochen ist es so weit, dann liefert die neue Netflix-Doku-Serie "Kaulitz & Kaulitz" einen Einblick in das Leben der berühmten Brüder, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Ein erster Trailer wurde veröffentlicht und zeigt Ausschnitte über die verschiedenen Themen, die in der Dokumentation angesprochen werden.

Überwiegend wird es witzig und unterhaltsam, aber auch die Streitigkeiten zwischen den Kaulitz-Jungs werden nicht verschleiert.

"Du bist einfach so langweilig geworden", wirft Bill seinem Zwilling in einem Ausschnitt vor.

"Ich hab Familienleben, ich muss mich aufteilen!", rechtfertigt Tom Kaulitz.

"Wir haben noch nie so viel gestritten wie in diesem Jahr", gibt Bill traurig bekannt. Ein Jahr lang wurden die beiden 34-Jährigen nämlich von den Netflix-Kameras verfolgt - egal ob glücklich, traurig oder wütend.