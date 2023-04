"That's My Jam" von Tom und Bill Kaulitz: Diese Star-Gäste sind dabei!

Los Angeles/Köln - Am 12. Mai ist es so weit: Die Tokio-Hotel-Zwillinge Tom und Bill Kaulitz (beide 33) debütieren ihre neue Musikshow "That's My Jam!" auf RTL+ – und das mit einer echt beeindruckenden Liste von Stargästen.

Je zwei Stars treten einmal im Team Bill und einmal im Team Tom gegeneinander an und versuchen, so viele Punkte wie möglich zu erspielen. Begleitet werden die musikalischen Eskapaden von einer Studio-Live-Band.

Zwei Teams, sechs Folgen und insgesamt 24 Prominente, die gegeneinander antreten: " That's My Jam " verspricht witzige Musik- und Wissensspiele, wie RTL am Donnerstag mitteilte.

Im Team von Tom Kaulitz (33, r.) wollen sich Schauspieler Daniel Donskoy (33, l.) und Sängerin Elif (30, M.) beweisen. © RTL / Stefan Gregorowius

Auch die anderen fünf Folgen sind ordentlich Promi-bestückt: In Folge zwei geht es mit MIA-Frontsängerin Mieze Katz (43), Schlagerikone Michelle (51), der hübschen Moderatorin Bonnie Strange (36) und Sängerin Alicia Awa (25), die 2019 den vierten Platz bei DSDS belegte, um die Wurst.

In Folge drei geht es dann Zwilling gegen Zwilling, und damit sind nicht die Kaulitz-Twins gemeint. Das Comedy-Duo Dennis und Benni Wolter (32) treten in unterschiedlichen Teams gegeneinander an. An ihrer Seite: Jennifer Weist ("Jennifer Rostock", 36) und Rapperin Eunique (27).

Wer sich dann wohl in Folge vier durchsetzt? Team 1, bestehend aus Moderatorin Palina Rojinski (37) und Schlagerstar Guildo Horn (60), oder doch eher Team 2 mit Choreografin Nikeata Thompson (42) und Musiker Sasha (51)?

In Folge fünf glänzen dann Bene Schulz (20) und Luis Freitag (22) von den Elevator Boys, Popsänger Alvaro Soler (32) und Schauspielerin Nilam Farooq (32) mit ihrem Musikwissen, bevor es dann mit Motsi Mabuse (42), Tom Beck (45) und der Indie-Band Milky Chance im Staffelfinale so richtig zur Sache geht.

Die insgesamt sechs Folgen "That's My Jam" erscheinen ab dem 12. Mai wöchentlich nur auf RTL+. "That's My Jam" ist ein Konzept aus den USA, was dort von Moderator Jimmy Fallon (48) moderiert wird.