Tom Kaulitz und seine Heidi - bald zusammen in der GNTM-Jury?

Los Angeles - Die Bekanntgabe der neuen Regeln in der nächsten " Germanys Next Topmodel "-Staffel sind noch keine zwei Wochen alt - nun dürfen auch Männer bei der beliebten Castingshow teilnehmen. Doch sollte das nicht die einzige Neuigkeit sein ...?

Doch dann überlegte der Tokio-Hotel-Gitarrist, dass er so oder so nicht von Heidis Seite weichen würde - am GNTM-Set sei er sowieso meistens dabei, da könne er eigentlich auch prompt auf einem Jurorenstuhl Platz nehmen.

"Da freuen wir uns sehr auf die neue Staffel mit dir, Tom", lachte Bill daraufhin.

Ob wirklich etwas hinter den Witzen der Kaulitz-Twins steckt, bleibt abzuwarten. Allerdings hat Tom bereits vor zehn Jahren bei DSDS, in seiner eigenen Musikshow "That's My Jam" und nun als Juror bei "The Voice of Germany" bewiesen, dass ihm das Urteilen eigentlich ganz gut von der Hand geht.

Da kann doch seine Heidi eigentlich nicht Nein sagen ...