Trotz Angst-Attacke im Volksparkstadion: Chris Tall kündigt neue Tour an

Hamburg - Am Samstag hatte Chris Tall (34) seine bislang größte Show vor 34.000 Zuschauern . Eine Angst-Attacke hätte den Comedian beinahe gestoppt. An eine Pause denkt der Hamburger deswegen aber nicht.

An der Mosel hatte Chris Tall im Rahmen eines Contests seinen ersten Auftritt als Comedian. "Ich habe natürlich nicht gewonnen", so Chris am Dienstagabend im Livestream.

Der Startschuss fällt am 28. Februar 2026 dort, wo der 34-Jährige seine komödiantischen Wurzeln hat: in Trier.

Und nun, nur drei Tage später, kündigt der Hamburger ein neues Programm und die dazugehörige Tour an. Auf die restlos ausverkaufte Tour "LAUGH STORIES" folgt "KEEP LAUGHING".

"Mona, ich glaube fest daran, hat diese Show gerettet. Hätte sie das nicht gemacht, hätte ich es nicht geschafft, auf die Bühne zugehen", sagte Chris Tall in einem Twitch-Stream am Dienstagabend über seine Mental-Trainerin.

In seiner Heimatstadt wird Chris Tall (34) auch wieder auftreten, diesmal aber in der Barclays Arena. (Archivfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Damals hat es nur für den zweiten Platz gereicht, heute ist sein Erfolg so groß, dass der Hanseat sagenhafte 57 Shows in 55 Städten für das kommende Jahr ankündigen kann.

"In der ersten Hälfte des Jahres sind es kleinere Hallen mit 1000 bis 1500 Zuschauern, in der zweiten Hälfte folgen dann die großen Arenen", sagte Chris Tall.

Auch die Fans in seiner Heimatstadt dürfen sich wieder auf eine Show freuen. Am 13. November 2026 tritt der 34-Jährige in der Barclays Arena auf. Die letzte Show des Jahres findet am 12. Dezember 2026 in der LANXESS Arena in Köln statt.

Erstmals soll es bei allen Veranstaltungen keine freie Platzwahl mehr geben.

Es würde ihn im Herzen weh tun, wenn er Zuschauer sieht, die fünf bis sechs Stunden im Regen stehen, um einen guten Platz zu ergattern, erklärte Chris diese Entscheidung.