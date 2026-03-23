TV-Star streicht "Jerks" nach Ulmen-Vorwürfen aus Lebenslauf: "Ich kriege das Kotzen"

Berlin - Nach den schweren Vorwürfen gegen Schauspieler Christian Ulmen (50) distanzieren sich weitere Beteiligte von der Comedyserie "Jerks". Die Schauspielerin Inez Bjørg David (44) hat nach eigenen Angaben veranlasst, dass die Produktion aus ihrer beruflichen Vita entfernt wird.

Inez Bjørg David (44) trat in der dritten "Jerks"-Staffel in Folge 10 ("Rausch") unter ihrem eigenen Namen auf. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

In einer Instagram-Story veröffentlichte David eine E-Mail an ihr Management. Darin schrieb der frühere "Sturm der Liebe"-Star, er wolle den Titel nicht länger aufführen, und äußerte sich dabei emotional.

"Ich kriege das Kotzen und bin so voller Wut", fand die einstige "Verbotene Liebe"-Darstellerin deutliche Worte.

Kurz darauf habe das Management die Schauspielerin informiert, dass der Eintrag entsprechend gestrichen worden sei.

Zuvor hatte bereits ProSieben Konsequenzen gezogen und die preisgekrönte Serie aus der joyn-Mediathek genommen. Hintergrund sind die Vorwürfe von Collien Fernandes (44) gegen Ulmen. "Unabhängig davon gilt eine wichtige Säule des Rechtsstaatsprinzips: die Unschuldsvermutung", kommentierte der Sender die Entscheidung auf TAG24-Nachfrage.

David, die mit Ulmen und Fernandes befreundet ist, wolle mit dem Schritt ein Zeichen setzen. Auch weitere Stimmen aus der Branche positionierten sich öffentlich und bekundeten Solidarität mit Fernandes.