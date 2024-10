"Let's Dance"-Star Christina Hänni mit Baby schon am Limit: "Brauchen dringend Hilfe!"

Thun (Schweiz) - Seit rund vier Monaten schweben Christina (34) und Luca Hänni (30) im absoluten Elternglück. Oder doch nicht? Die beiden TV-Stars stoßen an ihre Grenzen und suchen dringend Hilfe!

"Let's Dance"-Tänzerin Christina Hänni (34) und ihr Mann Luca (30) suchen ein Kindermädchen für ihr rund vier Monate altes Baby. © Bildmontage: Instagram/christina.haenni (Screenshots)

Während der Aufzeichnung zur neuen Episode ihres Podcasts "Don't worry be Hänni" klingelt bei dem "DSDS"-Gewinner von 2013 plötzlich das Handy. "Wer ist das denn jetzt?", rätselt Luca zunächst. Die Antwort: eine neue Bewerberin.

Das Paar ist bereits seit Längerem auf der Suche nach einer Nanny für seine kleine Tochter, deren Namen es noch immer streng unter Verschluss hält. "Das wäre so cool, wenn das klappen würde", merkt Christina an.

Im Gespräch mit ihrem Gatten betont die 34-Jährige, dass sie gerne wieder mehr arbeiten würde. Doch mit dem Baby und einem viel beschäftigten Mann sei das gar nicht so leicht. "Solange das Kind hier ist [...], komme ich zu nichts", so die Tänzerin.

Anschließend gewährt die gebürtige Russin einen Einblick in ihren aktuellen Alltag. Darin ist Lucas freier Tag ihr Arbeitstag: "Weil dann drücke ich dir die Kleine in die Hand und sag: 'Bitte, lass mich ganz schnell an einem Tag alles vorarbeiten und erledigen.'"